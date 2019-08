ROMderful inundarà Barcelona de R&B al setembre en la seva presentació de 'Press L to Continue'

El productor i multinstrumentalista anglès ROMderful actuarà a la Sala Razzmatazz 3 (Barcelona) el 28 de setembre per presentar el seu primer àlbum, 'Press L to Continue', tal com ha informat la promotora Live Nation.









Amb tan sols 23 anys d'edat, i nascut a Birmingham, ROMderful --Rommel Donald-- va aprendre a tocar la guitarra, la bateria i el baix durant la infància. Amb 11 anys va realitzar la seva primera producció i aquest primer àlbum conté un "sensible però madur" R&B. El preu de les entrades és de 16 euros més despeses d'enviament.





Amb més de 43.000 seguidors a Soundcloud, el productor és conegut per l'edició de temes com 'U Know What' s Up 'i els seus "eclèctiques barreges" de soul i R&B, segons la promotora.