Celia Cánovas, exsenadora de Podem: "Els meus companys de partit em van fer la vida impossible"

Celia Cánovas (Barcelona, 1966) va ser senadora de Podem durant la legislatura perduda de 2015 i va aconseguir revalidar el càrrec en les eleccions de 2016. Amb 30 anys d'experiència forense a l'esquena, Cánovas és advocada especialista en dret immobiliari i consum i sòcia fundadora d'un bufet a la capital catalana. Allunyada de la primera línia política, Cánovas parla amb sinceritat (i coneixement de causa) sobre els errors estratègics i les picabaralles internes que han desgastat el partit de Pablo Iglesias.





Com tantes altres persones, Cánovas es va implicar en Podem motivada per l'onada d'il·lusió que va recórrer Espanya a principis de 2014. L'advocada rememora amb nostàlgia aquells temps d'efervescència política en què Iglesias encara era un tertulià novell i els cercles es creaven de forma espontània. Més encara quan la seva sortida de la formació morada ha estat agredolça: l'exsenadora ha presentat davant el jutjat una acta de conciliació com pas previ a una querella contra els seus antics companys de partit per difamació.





"Vaig entrar en política per pura casualitat. Em passejava per Barcelona i veia la gent parlant i discutint a les places de problemes que jo vivia en primera persona, com els desnonaments", explica Cánovas, afegint que en un primer moment la seva intenció es limitava a "col·laborar i ajudar a la gent amb els meus coneixements. Així que em vaig inscriure i em van derivar a un cercle de juristes".









ESCÓ PER TARRAGONA DE REBOT





No obstant això, des d'un primer moment es va adonar que l'organització només feia servir als cercles per presumir de democràcia interna. "Els cercles van tenir nul·la recepció per part del partit", es lamenta Cánovas. "No tenien cap tipus d'ajuda, ni de Podem a Catalunya ni a Madrid. La gent participava perquè hi creia, moltes vegades aportant diners de la seva butxaca, com vaig fer jo mateixa", detalla l'exsenadora.





Si la seva involucració va ser fruit de l'ambient que es respirava a l'Espanya postcrisi, la seva inclusió en una llista electoral va ser encara més accidental. "Ningú d'ICV ni dels comuns volia anar al Senat, preferien repartir-se càrrecs al Parlament i al Congrés. Vam fer una mena de candidatura al cerce de juristes i jo, com el meu cognom comença per C, vaig aparèixer la primera de la llista i en la votació vaig sortir escollida perquè va ser per ordre alfabètic", recorda l'advocada amb una barreja de perplexitat i humor.





Encara que en un primer moment havia de presentar per Barcelona, les conxorxes interns el van obligar a canviar de circumscripció. "Óscar Guardingo [que sortiria elegit com a senador per Barcelona] es volia presentar a les primàries del Congrés, però com Colau manava en el partit no el van deixar presentar-se. Guardingo coneixia gent de l'entorn d'Iglesias i el van posar de número u pel Senat per assegurar-se que sortís". Com a conseqüència d'aquests tripijocs, Cánovas va triar Tarragona com a opció B i va sortir escollida tant en 2015 com en 2016 per aquesta província.





FOC AMIC AL SENAT





A dia d'avui, Cánovas encara no sap per què es va trencar la relació amb el seu company d'escó al Senat, Óscar Guardingo. "En un xat de Telegram on ell havia ficat a dues o tres assessors que el recolzaven, li vaig portar la contrària sobre alguna cosa i ell es va fer l'ofès", afirma l'advocada, afegint que "fins al moment havíem tingut una relació aparentment cordial, però ell sabia que se m'havia carregat el lloc a les llistes i mai em va demanar disculpes". "Per un cúmul de circumstàncies, va deixar de parlar-me", conclou Cánovas.





A partir d'aquest moment va començar el calvari. L'advocada explica amb pèls i senyals com Guardingo, que formava part de la direcció del grup parlamentari del Senat, va mobilitzar els seus alfils per fer-li el buit. "Si publicava un article on es deien coses interessants, ningú de comunicació difonia res si jo no insistia. Si m'havien de fer una foto per fer-la servir en xarxes, només em feien una i si podia sortir amb la boca oberta i els ulls tancats, millor que millor. Actuaven amb males arts ". Cánovas recorda cadascuna d'aquestes males passades, però una en especial: que li impedissin prendre la paraula en els plens. "Vaig estar sis mesos sense pujar al faristol", recorda enutjada.





"Em van posar per terra amb mentides: que si no feia ni brot, que si m'emborratxava, que em dormia al Senat...". "Pots discutir amb mi, però d'això a passar a l'insult personal o la difamació... Penso defensar-me", conclou Cánovas.







La gota que va fer vessar el got va ser la difusió de missatges injuriosos a través d'un canal de Telegram controlat per guardinguistas --un dels quals és Àlex Guerrero, revela Cánovas, actual responsable de comunicació de la formació a Catalunya--.





"Em van posar per terra amb mentides: que si no feia ni brot, que si m'emborratxava, que em dormia al Senat...". Totes aquestes acusacions formen part d'una acta de conciliació que ja ha presentat al jutjat com pas previ a una querella per calúmnies. "Pots discutir amb mi, però d'això a passar a l'insult personal o la difamació... Penso defensar-me", assegura Cánovas.





Captures de pantalla de Telegram aportades per Cánovas davant el jutjat.





PODEM A CATALUNYA: UNA FORÇA AMORTITZADA





Si el seu pas per la Cambra Alta va ser decebedor, el seu balanç sobre el partit a Catalunya també és negatiu. Sobre l'arribada de l'actual secretària general del partit, Noelia Bail, Cánovas no escatima crítiques: "es va presentar a un procés de primàries ideat pel partit absolutament contrari als estatuts, ja que ho va fer amb l'executiva d'un candidat anterior [Xavier Domènech, que va abandonar el càrrec al setembre de 2018] . Però com era urgent nomenar un secretari general, es va permetre el procés. Em va semblar un engany molt gran".





Encara que Cánovas havia temptejat la possibilitat de presentar-se a les eleccions internes, abans de la dimissió de Domènech se li va obrir un expedient disciplinari. El motiu de l'expedient va ser retreure en públic els sous dels assessors de la formació. L'obertura de l'expedient li va impedir, segons el reglament del partit, presentar-se a cap càrrec. "De sobte em van veure com un perill gent amb la qual havia treballat. Avui encara no sé com s'ha resolt aquest expedient, ja que la comissió de garanties es va dissoldre", explica l'advocada.





"Des de Madrid han propiciat que no tinguem cap tipus de líder a Catalunya i que qualsevol intent de pensar o dir alguna cosa diferent sigui mutilat", es queixa Cánovas. A més, afegeix que els que estan ara mateix com a regidors en ajuntaments i al Parlament són pablistas, "gent submisa que no donarà problemes".





Cánovas sostè que l'organització catalana es va lliurar des d'un principi a l'entorn d'Ada Colau ia les restes d'ICV. Aquest moviment es va efectuar per impedir que sorgís una delegació forta que fes ombra a la central, com ha succeït a Andalusia. "Tots els que hem intentat dir les coses hem estat aniquilats", conclou l'exsenadora, que confessa haver deixat de creure totalment en els ideals de Podem.





TORNAR A LA PRIMERA LÍNIA?





Aquest intent per controlar les implantacions autonòmiques també es percep, segons l'advocada, en la bunkerització del partit al voltant de Pablo Iglesias. Cánovas no entén l'actitud tancada del líder de Podem per segellar un pacte amb Sánchez: "Podem està demostrant unes ideologies molt contrasistema. El pacte de Govern amb el PSOE és inviable i Podem faria millor arribant a pactes concrets de lleis, com la reforma laboral o la lluita contra el frau fiscal". "En quin cap cap que Irene Montero estigui dins d'un Govern on no pinti res?", es pregunta Cánovas.





Preguntada per si estaria disposada a tornar a les trinxeres, Cánovas no diu ni que sí, ni que no. Potser en una formació liderada per Errejón? "De moment, ell ha dit que se circumscriu a Madrid. Però crec que donarà el pas d'aquí uns anys. Serà una demanda social per representar als progressistes de veritat". El temps dirà si el cuquet de la política torna a picar a l'advocada.