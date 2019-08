Desconvocada la vaga d'Iberia al Prat d'aquest cap de setmana

El comitè de vaga del personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat ha desconvocat la vaga prevista per als propers 30 i 31 d'agost en plena operació tornada de les vacances d'estiu.









La Conselleria de Treball de la Generalitat ha convocat una nova reunió a les 11 hores d'avui després dels fracassos de les mediacions dels últims dies.





La plantilla d'Iberia, formada per prop de 2.700 treballadors, reclama la conversió dels contractes temporals a fixos, que suposen prop de la meitat. Així mateix, reclamen més contractacions per a solucionar l'excés de càrrega de treball.





Iberia Airport Services s'encarrega de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment d'avions, i dóna serveis a una trentena de companyies, entre elles Vueling, British Airways i Turkish Airlines.





"UNA TREVA"





El comitè de vaga ha assenyalat que desconvoca els aturs acceptant les propostes que la Conselleria de Treball ha posat damunt de la taula, com la creació d'una comissió de seguiment dels acords que posi en valor, vigili i fiscalitzi la direcció d'Ibèria en la solució dels problemes de l'aeroport.





"Sol·licitem la creació immediata de la comissió i el calendari anunciat, reservant-nos el dret de, si durant la primera quinzena del mes de setembre la direcció d'Ibèria no ha aconseguit un acord molt superior al fins ara presentat, de similituds numèriques al presentat per la part social, tornar a convocar aturs", ha subratllat.





Segons el comitè, la vaga desconvocada hauria pogut perjudicar a més de 20.000 passatgers de l'aeroport català els pròxims dies 30 i 31 d'agost, i a la principal companyia de l'operador Ibèria, Vueling, per la qual cosa han manifestat el seu desig de donar "una treva" desconvocant els aturs.

A més, ha sostingut que els números i gestos de la direcció d'Ibèria són "totalment insuficients" per a la solució als problemes de Barcelona i del seu conflicte, i emmarquen la decisió de desconvocar la vaga en una demostració de responsabilitat.





Així mateix, el comitè ha sostingut que Ibèria va manifestar els resultats de les reunions mantingudes en la comissió d'ocupació informant-los d'un calendari futur de transformacions i d'un desglossament de números per delegacions que ara han conegut per vies internes i que "no arriba ni a un 15% de les necessitats" que el mateix comitè entén com a necessàries.





"Les necessitats de l'aeroport de Barcelona se situen entorn de 400 transformacions d'eventuals a fixos a temps parcial, la totalitat dels actuals fixos a temps parcial a fixos a temps complet, i la reorganització de torns que permetin evitar les línies de 8 i 9 dies permetent més descansos a la plantilla", defensen.