El festival de cinema més antic del món ha arrencat a Venècia aquest dimecres amb la projecció de la pel·lícula de Kore-Eda 'La Verité' i a l'espera de diverses estrelles de Hollywood i cineastes reconeguts que desfilaran pel certamen, però també entre crítiques per l'absència de directores i la inclusió de noms controvertits.





Entre les pel·lícules que participaran s'inclou l'aventura espacial de Brad Pitt, l'aparició de Joaquín Phoenix com el Joker, un drama sobre els Papers de Panamà i una història de ruptura, que protagonitzaran alguns dels moments més importants d'aquesta 76 edició del Festival de Cinema de Venècia.





Després d'alguns anys en decadència, el festival ara es veu com una plataforma de llançament per a l'èxit durant la temporada de premis, després estrenes anteriors edicions com 'La La Land', 'Gravity' i 'Roma', que van triomfar en els Oscar.





Però amb el moviment #metoo encara vigent, la presència de només dues directores entre 21 a la cursa pel Lleó d'Or i la inclusió en la secció oficial de l'última pel·lícula de Roman Polanski ha suscitat crítiques des de diversos col·lectius.





Polanski el 1977 es va declarar culpable de tenir sexe no consentit amb una nena de 13 anys a Los Angeles. El director franc-polonès, de 86 anys, va fugir dels Estats Units per por que el seu acord amb els fiscals fora anul·lat i se li imposés una llarga pena de presó. Ara viu a Europa.





El director, guanyador de l'Oscar per 'El pianista', va ser expulsat de l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. "No sóc un jutge, sóc un crític de cinema. Quan veig una pel·lícula que és realment bona, no tinc cap dubte convidar-la al festival", ha explicat el director del festival, Alberto Barbera.





"Hi haurà persones que no comparteixin la mateixa opinió, però no m'importa massa en el sentit que m'agraden les pel·lícules i l'únic criteri que puc fer servir per seleccionar una cinta és la seva qualitat i no crec que cap altra preocupació hagi d'entrar en el procés de selecció", ha afegit.





El drama 'Un oficial y un espía' de Polanski tracta sobre el cas Dreyfus del segle XIX i Barberà el considera "una de les seves millors pel·lícules fins ara". "Polanski és un dels últims mestres del cinema europeu", ha assenyalat.





Mentrestant, 'American Skin' de Nate Parker, es projectarà fora de competició. La seva pel·lícula de 2016 'El nacimiento de una nación' es va estavellar a la taquilla després d'un renovat interès públic per un càrrec de violació de 1999 contra el cineasta, del qual va ser absolt.





FALTA DE DIRECTORES





Les úniques dues directores en competició són Haifaa Al-Mansour ( 'The Perfect Candidate') i Shannon Murphy ('Babyteeth'). L'any passat només va participar un. "És un tema important, per descomptat, sóc plenament conscient d'això. Estic intentant trobar més pel·lícules amb directores femenines per convidar al festival", ha admès Barberà.





"Es necessita temps per omplir el buit de gènere. No estem en condicions de decidir qui ha de dirigir una pel·lícula o no, no som productors. Però al final arribarà i estic segur que en els propers anys la situació canviarà i serà completament diferent", ha apuntat.





PRESÈNCIA DE NETFLIX





Amb Netflix absent de Cannes causa de les regles del certamen, la plataforma --que l'any passat va guanyar el Lleó d'Or amb 'Roma'-- torna amb diverses propostes.





Per exemple, protagonitzada per Meryl Streep i Gary Oldman, 'The Laundromat', de Steven Soderbergh, basada en el cas dels Papers de Panamà. O altres com 'Marriage Story', amb Scarlett Johansson i Adam Driver, o 'The King', basada en una obra de William Shakespeare i protagonitzada per Timothée Chalamet.





Amazon Studios estrenarà 'Seberg', protagonitzada per Kristen Stewart, mentre que 'Ad Astra', en què Brad Pitt interpreta un astronauta en una missió per trobar al seu pare, aporta la quota de Hollywood --així com 'Waiting for the Barbarians 'de Johnny Depp, basat en la novel·la de JM Coetzee--.





Joaquín Phoenix es maquilla per interpretar a la nèmesi de Batman a 'Joker' de Todd Phillip, a més d'altres participacions com les del rocker Mick Jagger en la pel·lícula de tancament 'L'heretgia de la taronja cremada' o l'estrena de la sèrie 'The New Pope 'de Sorrentino.