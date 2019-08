El BioRitme Festival veta de per vida a SFDK per negar-se a rebre formació de gènere

SFDK no tornarà a actuar mai més en el BioRitme Festival, que va celebrar la seva última edició el cap de setmana a Vilanova de Sau (Barcelona), ja que l'organització ha vetat al duo de hip hop sevillà per ferir amb les seves lletres la sensibilitat de una assistent i no voler després fer un curs de formació de gènere.









"Des BioRitme Festival estem treballant per la construcció d'espais d'oci amb perspectiva feminista", explica l'organització en un comunicat en el qual es comenta que aquest era el segon any en què comptaven amb un "protocol contra les agressions masclistes, al que també es treballa en la formació i transversalització de la perspectiva de gènere com a eines preventives ".





BioRitme apunta que la seva "comissió de gènere" explica a totes les persones que participen al festival "l'existència del protocol i el Punt Lila". Aquesta formació la reben, abans de començar la seva tasca dins del festival, tant artistes, com a cos tècnic, organització, voluntariat, seguretat i equips mèdics.





QUEIXA CONTRA EL CONTINGUT D'UNA LLETRA DEL GRUP SEVILLANO





"Una dona es va dirigir al Punt Lila per manifestar que el contingut de les lletres de SFDK estava ferint la seva sensibilitat", expressa l'informe de l'organització. Després del concert, la comissió de gènere va expressar el seu malestar i intentar contactar amb el grup per posar-los en situació i plantejar-los fer una formació prèvia.





La proposta no va ser del grat dels mànagers del grup que "qüestionar, van ridiculitzar i van deslegitimar la comissió de gènere del festival", així com, sempre segons la versió de l'organització, es van negar a que la comissió pogués parlar amb els artistes - Zatu i Acció Sánchez--.





EL FESTIVAL NO TORNARÀ A contractar-los





"Atès els fets, l'organització del festival ha decidit no tornar a contractar SFDK", remarca el BioRitme.





L'equip tècnic del grup va decidir que la comissió de gènere podia parlar amb els artistes davant l'amenaça d'un comunicat públic explicant que va passar. No obstant això, "davant l'actitud de l'equip de la banda, la necessitat de visibilitzar el conjunt de situacions i el grau de violència del moment, des de l'organització es decideix posar fi al diàleg i expressar al grup que l'última acció que s'emprendrà serà l'emissió del comunicat ".





Fins al moment, el grup SFDK encara no s'ha posicionat sobre l'esdevingut.