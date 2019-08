Els Mossos d'Esquadra mostren la seva indignació amb Torra

El sindicat dels Mossos d'Esquadra USPAC ha enviat una carta a Quim Torra amb una proposta d'acord de millores en el qual el conviden a reunir-se amb els representants legítims dels mossos que són els sindicats representatius per treballar en la proposta d'acord que li presenten des USPAC.













El Sindicat està obert a fer les modificacions que calgui, però que d'una vegada per totes hi hagi una negociació col·lectiva com fa anys que no existeix. USPAC li recrimina a Torra que el 16 de maig passat li van enviar una sol·licitud de mediació al conflicte col·lectiu obert en el cos dels Mossos i que no hi ha hagut deferència fins a la data.





"I nosaltres? ¿I els mossos? Què som per a vostè, uns maniquins? ¿Uns titelles per utilitzar quan a vostè li vagi bé? Què pensa de les persones que ens hi juguem la vida cada dia al carrer per a la seguretat de tots? què ha fet per nosaltres, a part de crear la seva guàrdia pretoriana particular, clandestina, secreta i fora de tot control? què fa per nosaltres com a comandant suprem del nostre cos? què hem de fer perquè ens vegi? ¿ "Prémer" ?, es queixa el comunicat.









USPAC remarca que cada cop que escolten en boca de Torra la paraula "dignitat" pensen que li queda molt gran dit vocable. "Des del moment que als seus" mossos "els tracta com els pitjors funcionaris de l'administració pública de Catalunya no té legitimitat per parlar de dignitat de res", prossegueix.





L'hora extraordinària d'un mosso es paga per sota de l'hora ordinària, una cosa que Torra hauria de conèixer, ja que el sindicat s'ha encarregat de traslladar-lo. La queixa tira d'ironia; "La Humanitat establirà una colònia a Mart abans que els Mossos puguem dir que es concilia la vida familiar i laboral".





DISCRIMINACIÓ A LA DONA





"En el cos dels Mossos d'Esquadra s'ha discriminat i es continua discriminant la dona pel fet de ser-ho. Els seus lletrats s'oposen dia a dia a que se'ns indemnitzi les lesions sofertes en acte de servei, ¿I què vol vostè ?, Que ens fiquem enmig d'una baralla quan l'administració destina tots els seus recursos a no cobrir-nos els danys soferts? ", assenyala USPAC.





"Per segona vegada li demanem que intercedeixi i convoqui personalment una reunió amb totes les organitzacions sindicals representatives per a treballar la proposta d'acord de condicions laborals per als membres del cos de Mossos d'Esquadra que li adjuntem i resoldre el greu conflicte existent", conclou el comunicat.