L'escalada de violència a Barcelona satura els jutjats

Barcelona ha comptabilitzat en el primer semestre de l'any un total de 67.276 denúncies per furt, sense comptar els robatoris amb o sense violència i les agressions sexuals. Només el nombre de robatoris amb violència ha augmentat un 31 per cent, de manera que els jutges comencen a no donar l'abast.









Fonts judicials assenyalen que una de les preocupacions és la facilitat amb que queden en llibertat els delinqüents reincidents.





Això passa perquè la llei els tracta com a la resta de detinguts i no té tant en compte el nombre de vegades que delinqueix.





Aquesta onada fa que als jutjats augmenti la càrrega de treball i fins i tot que no es pugui dedicar més de deu minuts a un procediment.





Fonts del sector subratllen que els delinqüents se senten impunes i tornen a delinquir, de manera que el problema no es soluciona.





Per enviar-los a presó, són necessàries tres condemnes fermes pels mateixos delictes en sis mesos. El missatge és que "és un peix que es mossega la cua".





Jutges i jutgesses per a la Democràcia ja va emetre les corresponents queixes al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial per la sobrecàrrega de treball i, especialment, en els jutjats dels social de Barcelona, Tarragona i Reus.