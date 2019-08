Catalunya, a la cua de serveis sanitaris

Navarra, País Basc, Aragó i Astúries són les comunitats autònomes amb millors serveis sanitaris, mentre que en últim lloc es troba Canàries, només superada per Múrcia i Andalusia, amb Catalunya lleugerament per sobre d'elles, segons una anàlisi de la Federació d'Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP).









Utilitzant dades principalment de 2018 com a despesa per càpita en sanitat, llits, quiròfans i metges per 1.000 habitants, llistes d'espera, despesa farmacèutica, o externalització de serveis, l'associació ha assignat a cada comunitat autònoma una puntuació, que va d'un rang màxim de 126 a 31.





Navarra ha obtingut un 102, mentre Canàries ha tret un 56, el que segons el parer de FADSP exemplifica les "clarament excessives i no raonables diferències" entre comunitats, ha assenyalat el seu president, Marciano Sánchez Bayle, en roda de premsa.





En aquest informe, que porta realitzant FADSP des de 2004, han pujat sis comunitats autònomes respecte a l'anterior anàlisi de l'associació: Astúries i València (3 llocs), així com Navarra, Balears, Galícia i Catalunya (1 lloc). Baixen posicions 7: Madrid i Andalusia (3 llocs); La Rioja i Múrcia (2 llocs); i Castella i Lleó, Extremadura i País Basc (1 lloc).





FADSP denuncia que, tot i que en els 4 últims anys s'ha produït un "augment pressupostari" després de les retallades de la crisi, els increments han anat dirigits "de manera gairebé exclusiva" a la crescuda de la despesa farmacèutica (18% entre 2014 i 2018) ia les privatitzacions.





L'informe revela que després de les anteriors eleccions autonòmiques s'ha produït un "lleuger increment" en els pressupostos, tot i que "hi continua havent" una gran diferència amb els de 2009 i alguns canvis "significatius" en les CCAA en què ha canviat el color del govern. "No obstant això, convé tenir en compte l'ajust de despesa que proposa la UE i del qual el previsible és que una part significativa recaigui sobre els serveis sanitaris", apunten.