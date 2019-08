El sector de la discapacitat urgeix a Sánchez a elaborar una llei contra totes les discriminacions

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha expressat la necessitat de comptar ja amb un Parlament i un Govern "en plenitud que prenguin decisions, que despleguin l'ingent agenda política que el social té plantejat avui a Espanya" i ha urgit a crear una llei transversal que lluiti contra totes les discriminacions.









Així ho ha manifestat al secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, el president del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en una trobada d'aquesta formació política amb les organitzacions de la societat civil que treballen per la igualtat de tracte i contra la discriminació.





"El pitjor tracte que es pot dispensar al social avui a Espanya és no prendre decisions, deixar passar els mesos sense posar en pràctica la urgent agenda legislativa i programàtica d'extensió de drets socials, inclusió i benestar que necessita el país", ha assenyalat Cermi en un comunicat després de la reunió.





Entre les prioritats, ha destacat combatre la discriminació i l'exclusió social, per al que "resulta essencial una llei general de no discriminació i igualtat de tracte, de la que el nostre país no té, i que porta esperant sense culminar-més d'un decenni".





El sector reclama un llei transversal, que faci front a totes les discriminacions per tal d'aconseguir una igualtat real.





"BON TARANNÀ"





Assistents de la reunió amb l'equip negociador de Sánchez han destacat el "bon tarannà" del Govern central per atendre les seves demandes, prendre nota i comprometre a analitzar-les.





L'objectiu del sector és protegir les persones en risc d'exclusió, per a la qual cosa ha urgit a reprendre qüestions pendents que han quedat paralitzades per la falta de Govern.





Entre les peticions concretes, subratllen la necessitat que hi hagi un sistema d'atenció a les persones més fluid, millorar trams de l'IRPF i posar en marxa un paquet d'ajudes.









RONDA DE TROBADES





Sánchez es va reunir aquest dimecres amb diversos col·lectius de l'àmbit de la discapacitat, la migració i representants del poble gitano, en una trobada que forma part de la ronda de trobades organitzada pel PSOE aquest estiu amb diferents sectors socials per a l'elaboració d'un programa de govern.





A la trobada van assistir assisteixen també la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, la secretària de Moviments Socials i Diversitat del PSOE, Mónica Silvana, i la secretària de Gent Gran del partit, María Jesús Castro.





Calvo ha reiterat el desig del PSOE de tenir "com més aviat millor" un "Govern progressista que pugui seguir treballant i responent a una Espanya", segons la dirigent socialista, "diversa, plural, inclusiva, solidària i buscant, com diu la Constitució, el valor suprem de la igualtat ".









A la reunió van ser convidats els col·lectius Associació Rumiñahi hispà equatoriana, l'Associació Moviment contra la Intolerància, CERMI, Unió Romaní, Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d'Espanya, CEOMA, FAKALI, Kamira, European Network of People of African Decent, Institut de Cultura Gitana, COCEMFE, Fundació Secretariat Gitano, Associació de Ciutadans peruans ARI-PERÚ, Fundació Ibn Batuta, F. Pilares, Suppo, HelpAge, ADEPPU i Associació Segle XXI.





L'objecte d'aquestes trobades és, segons els socialistes, incorporar algunes de les seves demandes en el programa de govern que està ultimant i que presentarà als seus possibles socis d'investidura: Unides Podem, PRC, PNB i Compromís.