Endesa reafirma la voluntat de condonar el deute elèctric de les famílies més necessitades

Endesa ha tornat a reafirmar el seu compromís d'arribar a un acord amb les administracions locals per cofinançar el deute dels clients vulnerables, com va anunciar a principis d'agost.





La companyia respon així al moviment de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, que planteja convocar els alcaldes de municipis de la província per buscar una "resposta coordinada i conjunta" en relació al deute generat per la pobresa energètica.









La companyia va proposar cofinançar al 50% el deute acumulat després de la Llei 24/2015 de pobresa energètica i emergència habitacional, per buscar solucions a aquestes persones abans del proper hivern, liquidant el deute.







TROBADA EL DIMECRES 4 DE SETEMBRE





Marín, que va ser elegida presidenta de la corporació al juliol, convocarà els representants municipals a una trobada el proper dimecres 4 de setembre a les 12.30 hores a la Diputació, en una reunió amb les principals entitats municipalistes i l'administració de l'àrea metropolitana de Barcelona , ha detallat l'entitat supramunicipal.





La presidenta ha destacat que la voluntat és compartir un espai per analitzar les reclamacions i trobar solucions "per evitar la vulneració dels drets de la població", i ha apostat per implantar una taula amb la resta d'administracions i empreses per trobar solucions a la deute de famílies vulnerables.