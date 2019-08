Carmen Calvo compareix al Congrés per abordar la crisi de l'Open Arms

Carmen Calvo ha comparegut aquest dijous davant el ple del Congrés en una sessió extraordinària per la gestió amb el 'Open Arms', on afirma que durant el mes d'agost tan sols ha hagut un migrant mort mentre que el mateix mes de l'any passat la quantitat va ser de 68 i ha destacat que ha estat el Govern espanyol qui ha ofert els seus ports quan el vaixell ho ha necessitat.









"Al maig de 2018 la pressió migratòria que havia entrat per les nostres fronteres havia estat quatre vegades més gran que al maig de 2017. Es veia una corba ascendent des de 2015, amb un 170% d'increment. A l'agost de 2018, amb la responsabilitat d'aquest Govern, hi va haver 68 morts. Podran imaginar-se la prioritat absoluta per aquest Govern", explica Calvo sobre el conflicte de la immigració a Espanya.





POLÍTICA COMUNA EUROPEA





"Em refereixo a la necessitat d'una política comuna europea. Ens cal, quan es produeix de manera excepcional una fórmula d'arribada segura a ports i de corresponsabilitat dels Estats. Els Estats que no tenen frontera marítima han d'assumir aquesta responsabilitat compartida", ha esgrimit.





Segons la vicepresidenta, "el president era conscient que havíem de arrossegar un assumpte que no es pot convertir en política en un element de demagògia. D'on surti la xenofòbia", ha ressaltat.





"Per donar compte de les decisions que en aquest agost que han ocorregut a la costa italiana amb el vaixell Open Arms, convé comptar en termes amplis el conjunt de la política migratòria del Govern espanyol. No només nacional, sinó també en l'àmbit de la UE", ha assenyalat Calvo.





S'ESTRENEN COM A PORTAVEUS ÁLVAREZ DE TOLEDO (PP) I ARRIMADAS (Cs)





La sessió d'aquest dijous a la tarda tenia l'al·licient de veure entrar en acció a les dues noves portaveus dels grups parlamentaris del Partit Popular i de Ciutadans. Cayetana Álvarez de Toledo, pels populars, i Inés Arrimadas per la formació taronja, han criticat la intervenció de Carmen Calvo i retret al Govern les seves bandades en matèria de política migratòria.





Mentre Cayetana Álvarez de Toledo ha optat per un to més conciliador encara que igualment dur, repudiant els extrems discursius sobre la immigració a dreta i esquerra --el que ha denominat com "el salvinisme i el sanchisme"--, Arrimadas ha entrat a degollament contra un Govern absent al qual ha acusat d'impedir el control parlamentari.





"La immigració és el terreny on la demagògia és més immoral. El senyor Sánchez només dóna la cara quan els seus rasputins li diuen que avui toca posat fotogràfic. Gloriós el de Canàries", ha afirmat la portaveu conservadora en una crítica a l'aparició tardana del president en funcions després l'incendi de l'illa. Cayetana ha acabat la seva intervenció afirmant que "l'esquerra no té el patrimoni del cor".





Per part seva, Arrimadas ha recordat a l'Executiu que "els rescats s'estan duent a terme des de molt abans que Calvo arribés", criticant l'ús propagandístic amb que el Govern ha tractat aquest assumpte. També ha tingut unes paraules la portaveu recordant la falta de lideratge del president a nivell europeu: "És capaç el senyor Sánchez fins a de salvar l'Amazònia de països que no tenen Amazònia. Es veu que no hi ha un treball conjunt europeu als països d'origen".









(SEGUIREM AMPLIANT ...)