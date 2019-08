La Crida es defineix com l'espai de la unitat 'indepe' i no vol suplir el PDeCAT

El secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, ha defensat que la seva organització no vol substituir el PDeCAT, i ha argumentat que no s'han plantejat ocupar "cap espai" polític en concret perquè són l'espai de la unitat independentista.









"Som una associació amb vocació de fer política per fer efectiu el mandat de l'1-O, però no volem fer ingerències, no és la nostra voluntat entrar en les dinàmiques partidistes", ha manifestat Morral després de mantenir una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra.





Ha explicat que la Crida donarà suport a la resposta a la sentència judicial del 'Procés' que decideixi el president català, i ha remarcat la importància que aquesta sigui "respectuosa amb la diversitat d'opinions que hi ha en el marc de l'independentisme".





"La resposta ha de ser ciutadana, degudament liderada per la gent, ben organitzada i molt unitària. Tenim pressa per complir el mandat de l'1-O, però volem fer les coses bé, i això només és possible a través de la unitat", ha declarat.





ABSOLUCIÓ DELS ACUSATS





Morral també ha assegurat que l'única sentència judicial que consideren acceptable és l'absolució dels acusats, tot i que ha reconegut que és probable que aquest no sigui l'escenari que el tribunal dictamini.





En relació a la possibilitat de convocar eleccions autonòmiques com a resposta a la sentència judicial, Morral ha considerat que no hi ha "una relació causa-efecte" entre les dues.