El sorteig de la Champions League no deixa bona sort entre els espanyols i s'acarnissa amb el Barça

FC Barcelona, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i València van viatjar a Mònaco, o almenys els seus respectius presidents i directius, i es van deixar la sort a Espanya. El sorteig no ha deparat fortuna alguna als equips de la península, sobretot pel FC Baecelona, tenint en compte que partia com a cap de sèrie.









El FC Barcelona, cap de grup i enquadrat dins el Grup F, s'enfrontarà al Borussia Dortmund (Alemanya), i amb un vell conegut com Paco Alcácer, a un renascut Inter de Milan (Itàlia) d'Antonio Conte --equip del bombo 3 que tothom volia evitar-- i l'Slavia de Praga (República Txeca) com ventafocs del ja anomenat 'Grup de la Mort'.





El Reial Madrid, del bombo 2, estarà en el Grup A amb un dels equips més morbosos, el Paris Saint Germain (França), veurem si amb Neymar o no. Un altre dels rivals és el Bruges (Bèlgica), que suavitza el sorteig després de caure al grup de l'equip francès, i al Galatasaray (Turquia) que, a priori, no ha de suposar massa problemes per als de Zidane.





L'Atlètic de Madrid, del bombo 2 també i en el Grup D, s'enfrontarà al Juventus (Itàlia), igual que l'any passat en els vuitens de final, al Bayer Leverkusen (Alemanya), un altre equip que ja coneixen i que van eliminar a les eliminatòries durant l'any 2016, i al Lokomotiv de Moscou (Rússia), el rival més assequible del grup.





I el València, tercer del seu grup, s'enquadra en el Grup H i es veurà les cares amb el Chelsea (Anglaterra), l'Ajax (Països Baixos) i semifinalista la temporada passada, i la revelació el passat curs a França, que va aconseguir la segona posició, el Lilla (França).





La totalitat dels grups queda de la següent manera:





GRUP A: Paris Saint Germain, Reial Madrid, Bruges, Galatasaray.

GRUP B: Bayern de Munic, Tottenham, Olympiacos, Estrella Roja.

GRUP C: Manchester City, Xakhtar, Dinamo de Zagreb, Atalanta.

GRUP D: Juventus, Atlètic de Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv de Moscou.

GRUP E: Liverpool, Nàpols, Salzburg, Genk.

GRUP F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milan, Slavia de Praga.

GRUP G: Zenit, Benfica, Olympique de Lió, Leipzig.

GRUP H: Chelsea, l'Ajax, València, Lille.





PREMIS UEFA





La UEFA Champions League també ha atorgat els distintius als millors jugadors de la temporada passada, tant per posició com el premi que decideix el millor jugador del torneig. A la demarcació de porter l'elegit ha estat Alisson Becker (Liverpool), en la defensa Virgil Van Dijk (Liverpool), al centre del camp Frenkie De Jong (FC Barcelona), i en les parcel·les ofensives Leo Messi (FC Barcelona).