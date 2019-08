Confirmats 204 casos de listeriosi per carn mechada contaminada

El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (Ccaes), dependent del Ministeri de Sanitat, va confirmar un total de 204 casos de listerios associats al consum de carn entatxonada contaminada de la marca 'la metxa', un més que aquest dimecres. A més, hi ha 62 probables i altres 52 sospitosos en diversos punts d'Espanya.









A Andalusia s'ha notificat un nou cas confirmat pel que fa a l'informe d'ahir. Així, el nombre total a la comunitat andalusa és de 197 casos relacionats amb el brot. La majoria s'han registrat a Sevilla (162), però s'han trobat en gairebé totes les províncies de la comunitat: Cadis (10), Granada (4), Huelva (17) i Màlaga (4).





A la resta de les CCAA, s'han registrat 4 casos confirmats per laboratori (1 a Aragó, 1 a Castella i Lleó, 1 a Extremadura i 1 a Madrid) i 3 casos confirmats per vincle epidemiològic (1 a Extremadura i 2 a Aragó) .





A més, s'han notificat 62 casos probables i 52 sospitosos a Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid i Melilla. Sanitat puntualitza que "molts d'ells continuen en investigació pendents de resultats".





El 58% DELS CASOS A ANDALUSIA SÓN DONES





A Andalusia, el 58 per cent dels casos són dones, 31 d'elles en estat de gestació. El 25 per cent té 65 anys o més, gairebé sense diferències per sexe (24 homes i 25 dones). El 58 per cent dels casos va presentar simptomatologia compatible amb gastroenteritis aguda, el 47 per cent va presentar febre, el 10 per cent (19) va desenvolupar formes meníngies-quatre pacients van presentar septicèmia.





Segons les dades aportades per Sanitat, el període d'incubació mitjà ha estat de 3 dies, "més curt del que és habitual". De moment, durant el brot s'han registrat tres defuncions, dues persones majors de 70 anys amb comorbiditats greus i una persona major de 90 anys.





El Ministeri apunta, a més, que la corba de casos per data de consum de l'aliment evidència que "no hi ha casos registrats confirmats de listeriosi amb data de consum de l'aliment sospitós després del 17 d'agost", un dia després que es decretés l'alerta alimentària a nivell nacional i, per tant, s'informés totes les comunitats autònomes.