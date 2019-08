L'Espanyol torna a Europa dotze anys després

El RCD Espanyol tornarà a estar a l'Europa League dotze temporades després. Els catalans van empatar a Ucraïna davant el Zorya Luhansk (2-2), amb un global de l'eliminatòria favorable de cinc gols a tres i, d'aquesta manera, tornen a la fase de grups de la competició europea després de més d'una dècada.









Potser no va ser el partit més bonic de l'Espanyol, que ni tan sols va aconseguir guanyar i, a més, va patir durant la primera meitat però, malgrat tot, els de Gallego van aconseguir avançar-se al marcador amb un gol de Facundo Ferreyra.





Europa és complicada i, a vegades, tenir moltes ocasions i semblar superior no és garantia d'èxit. L'Espanyol va tenir dues ocasions clares, les va materialitzar, i va sentenciar el partit. Així es juga a l'Europa League, o a la Champions, i tota la resta no val per a res.





El Zorya, que havia vist com no li havia valgut amb tenir el control del partit, va acabar empatant a l'inici de la segona meitat, amb una diana de Lednev. L'eliminatòria seguia de cara per als blanc i blaus però els locals estaven a dos gols d'igualar-la.





Però l'Espanyol no estava disposat a cedir. Matías Vargas, que des del primer dia ha justificat ser el fitxatge més car de la història de l'Espanyol, va tornar a avançar els visitants.





Finalment, l'equip ucraïnès va tornar a empatar el matx a falta de 12 minuts pel final i el marcador mai més es va tornar a moure, deixant a l'equip de Gallego a la fase de grups de la competició després de 12 anys sense aconseguir-ho, amb tres eliminatòries superades aquest estiu i amb il·lusions renovades al club i, sobretot, entre els aficionats.





D'aquesta manera, els subcampions de la UEFA el 1988 i 2007 tornen a la segona competició continental. Amb aquest últim exemple de la final de Glasgow en ment, intentaran anar a més i passar una fase de grups davant d'uns rivals que coneixeran aquest divendres, en el sorteig de Mònaco.