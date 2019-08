El donen per desaparegut al mar i el troben dormint en el seu veler

Efectius de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim de Girona, Bombers de la Generalitat i la Policia Local han trobat aquest divendres a prop de les 10.00 hores dormint en el seu veler un jove que donaven per desaparegut a la platja Gran de Cadaqués (Girona).









Segons ha informat Salvament Marítim de Girona, diversos testimonis han avisat cap a les 5.00 hores la Policia Local que un jove s'havia tirat a l'aigua amb roba i no havia tornat a aparèixer a la riba.





Els serveis d'emergències han iniciat un dispositiu de recerca i s'han desplegat l'helicòpter Helimer 220 i el vaixell Salvamar Castor, recolzats per una embarcació de la Policia local i una patrullera de la Guàrdia Civil.





Els efectius han trobat el jove en el seu vaixell, on ha passat la nit, ha informat Protecció Civil en un apunt de Twitter.









Les autoritats han traslladat el jove a la platja, on han trobat la documentació del noi, i, de moment, es desconeixen per què hi eren les seves pertinences.