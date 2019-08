El director de 'Boyhood' repeteix el llarg rodatge i en prepara un de 20 anys

En línia amb una de les seves grans obsessions, el temps, Richard Linklater ha decidit repetir la seva experiència després dels dotze anys de rodatge de 'Boyhood', i superarà l'extensa durada de filmació amb un nou projecte, l'adaptació del musical 'Merrily We Roll along ', que li portarà dues dècades.









Així ho ha confirmat Variety, que va parlar amb el director sobre l'obra musical de Stephen Sondheim i George Furth. "Vaig veure per primera vegada 'Merrily ...' en els vuitanta, i em vaig enamorar. No se m'acut un millor moment que ara per emprar els propers vint anys en el musical de Sondheim", va explicar el realitzador, que, en acabar la filmació, seria ja octogenari.





"No acostumo a plantejar-me aquestes experiències tan llargues a la lleugera, però em sembla el millor, potser l'única manera, per fer-li justícia a aquesta pel·lícula", ha sentenciat Linklater. Al costat del director de la trilogia 'Abans de...', Ginger Sledge, Jason Blum i Jonathan Marc Sherman produiran la cinta basada en el musical.





Aquest serà el següent projecte de Linklater després 'Where'd you go, Bernadette?', La seva última pel·lícula. Això sí, és probable que el director rodi 'Merrily We Roll Along' en paral·lel a altres produccions, tal com va fer amb 'Boyhood', la filmació va començar el 2002 i no va ser estrenada fins a 2014.





Aquest musical està inspirat en una obra homònima de teatre creada per George S. Kaufman i Moss Hart que va ser estrenada el 1934. La història de Sondheim i Furth narra la vida d'un talentós compositor de musicals de Broadway anomenat Franklin Shepard que decideix intentar triomfar a Hollywood com a productor. El musical comença amb el protagonista aconseguint la fama, i la seva història retrocedeix, mostrant els moments més importants de la seva vida.





'Merrily We Roll Along' va adaptar la història original al període entre 1957 i 1976, per la qual cosa és lògic que Linklater hagi decidit fer el mateix utilitzant fins a dues dècades per a la filmació, augmentant la xifra del ja prodigat rodatge de l'aclamat 'Boyhood', que es va estendre durant un total de dotze anys.