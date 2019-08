L'auge del xarampió en el món s'està convertint en una de les principals amenaces per a la salut global. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja va advertir a principis d'agost que la propagació de la malaltia estava assolint un ritme vertiginós, i fa tot just dos dies va certificar que el Regne Unit, Grècia, Albània i la República Txeca havien perdut el seu estatus de països lliures de xarampió.





"El restabliment de la transmissió del xarampió és preocupant. Si no s'aconsegueix i es manté una alta cobertura d'immunització a totes les comunitats, tant els nens com els adults patiran innecessàriament i alguns moriran tràgicament", va assegurar el president de la comissió encarregada d'avaluar la situació en els Estats de regió europea de l'Organització Mundial de la Salut.









Però, quina és la situació d'Espanya en aquest context internacional? Els experts llancen un missatge de confiança sobre l'elevat grau de vacunació entre la població espanyola, però també indiquen els aspectes que cal afrontar per evitar una epidèmia vírica.





UNA COBERTURA MILLORABLE ALS 3 ANYS





El pediatre i vicepresident primer de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV), Fernando Moraga Llop, té al cap totes les xifres del xarampió a Espanya, tant les positives com les negatives. Per garantir la immunitat viral, explica Moraga Llop, qualsevol societat ha de comptar amb un 95% de cobertura vacunal; a Espanya, aquesta xifra s'aconsegueix en la primera dosi de la vacuna contra el xarampió administrada als dotze mesos d'edat --en realitat, es tracta de la triple vírica que protegeix enfront de la rubèola, el xarampió i les paperes--. Les últimes dades de 2018 sobre la primera dosi mostren una bona mitjana del 97,1% entre totes les autonomies.





És la reinjecció de la vacuna la que es queda a un punt de satisfer aquest estàndard: tan sols el 94,1% dels nens espanyols són vacunats als tres o quatre anys (l'edat varia en funció de la comunitat autònoma). "Hi ha comunitats amb la segona dosi al 85%, la que té menys és Canàries. En total, hi ha nou comunitats que no arriben al 95%", indica el portaveu de l'AEV.





Malgrat que s'ha avançat en un punt respecte a 2017 --quan la segona administració tenia una cobertura del 93,1%--, aquesta dada no és positiva. "La disminució de les cobertures vacunals no només té un efecte directe en la persona vacunada, sinó que afecta de manera indirecta a aquelles persones que no s'han pogut vacunar o que no volen fer-ho", adverteix Moraga.









EL QUE ESPANYA FA BÉ I EL QUE FA MALAMENT





No obstant això, el nostre país segueix despuntant en prevenció enfront d'altres Estats del nostre entorn. Tal com explica el doctor Francisco Alva rez, coordinador del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), a Espanya "hi ha una molt bona vigilància epidemiològica per part de les Conselleries que fa que quan apareix un cas immediatament s'actuï i hi hagi poc nombre de casos en cada brot".





Álvarez remarca que "a Espanya no existeixen campanyes de vacunació del xarampió com sí que tenen altres països". "Cal seguir insistint a les famílies de la importància de la vacunació perquè aquestes cobertures no baixin, i fins i tot que en el cas de la segona dosi s'incrementin", proposa el doctor, que recorda que els calendaris vacunals poden consultar-se lliurement a Internet.





Fernando Moraga Llop, que és pediatre d'ofici, destaca també l'excel·lent tasca dels metges infantils: "gràcies a ells es segueixen mantenint unes bones cobertures".





UNA MALALTIA QUE RENEIX





Per a les noves generacions, les èpoques en què es produïen importants epidèmies de xarampió només poden conèixer-se a través de les hemeroteques. Fins a la introducció de la vacuna contra el xarampió a 1963, cada dos o tres anys es produïen dos milions de morts anuals per aquesta malaltia. No obstant això, la vacuna va aconseguir reduir aquesta xifra de forma espectacular, sobretot en els països més desenvolupats.





Mig segle més tard, una malaltia que es creia desterrada ha tornat a ressorgir. En el que va d'any, EUA ha registrat 1.1215 casos, la pitjor xifra al país des de 1992. El 2018, el Regne Unit va reconèixer 991 casos; a França, hi va haver 2.913 casos l'any passat; Itàlia ja porta 557 casos el 2019.





Davant d'aquest panorama, Espanya pot presumir de mantenir sota control els casos locals de xarampió: en el que va d'any, s'han comptabilitzat 233 persones amb símptomes, molt lluny dels diagnòstics dels nostres veïns. Així mateix, el Ministeri de Salut ha confirmat que tots es tracten de casos importats o secundaris.





PREOCUPEN ELS GRUPS ANTIVACUNES





El principal factor que podria espatllar aquest balanç és l'activitat creixent dels col·lectius antivacunes. El portaveu de l'AEP, Francisco Álvarez, apunta que aquests grups encara no són significatius a Espanya, pel que considera més beneficiós "comunicar des de la convicció abans que des de l'obligació".





Amb tot, Álvarez assenyala que si "es tornessin més significatius, arribant a suposar un problema de salut pública, llavors haurien de ser les autoritats les que decidissin si és o no un problema i posar-ho en coneixement de la justícia perquè actués".





Fernando Moraga Llop, vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, també prefereix actuar "per les bones" en un primer moment. No obstant això, Moraga sí es mostra més preocupat per la desinformació que promou el moviment antivacunes, pel que proposa que "l'autoritat sanitària prohibeixi qualsevol activitat pública que afavoreixi la no vacunació".





Com indica Moraga Llop, el perill d'aquests col·lectius és doble, tant per a si mateixos com per a les persones que els envolten, començant pels seus fills. De fet, ja s'han produït dues sentències el 2019 --una d'un jutjat de Vigo i una altra d'un jutjat de Barcelona-- que obliguen a la vacunació infantil per no posar en risc a la resta de menors en contacte amb el nen sense vacunar. I és que les vacunes són d'anada i tornada: protegeixen al seu portador tant com a l'entorn.