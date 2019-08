Fortuna en el sorteig de l'Europa League per a Sevilla, Getafe i Espanyol

El sorteig ha estat de cara per als tres equips espanyols que participaran en la fase de grups de l'Europa League. Sobretot, tant l'Espanyol com el Getafe han evitat als equips grans, clubs de l'entitat de Manchester United, Roma, Porto, Arsenal o Lazio.









El Sevilla, que partia com a cap de sèrie, també ha tingut una mica de fortuna i s'enfrontarà a l'Apoel, el Qarabag i el Dudelange on, a priori, és molt favorit per ser primer de grup.





El Getafe, que torna a Europa nou anys després, s'haurà de veure les cares contra el Basilea, el Krasnodar i el Trabzonspor. Així com l'Espanyol, que torna després de dotze anys, jugarà contra el CSKA, el Ludogorets i el Ferencvaros.





Així queden la totalitat dels grups de l'Europa League:





GRUP A: Sevilla, Apoel, Qarabag, Dudelange.

GRUP B: Dinamo de Kíev, Copenhaguen, Malmo, Lugano.

GRUP C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor.

GRUP D: Sporting de Lisboa, PSV, Rosenborg, Lask.

GRUP E: Lazio, Celtic, Stade Rennais, Cluj.

GRUP F: Arsenal, Eintracht de Frankfurt, Standar de Suro, Vitória SC.

GRUP G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers.

GRUP H: CSKA, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros.

GRUP I: Wolfsburg, Gent, Sant Ettiene, Olexandriya.

GRUP J: Roma, Borussia Monchegladbach, Basaksehir, Wolfsberger.

GRUP K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava.

GRUP L: Manchester United, Astana, el Partizan, AZ Alkmaar.