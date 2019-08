Índia premia la Fundació Vicente Ferrer per la seva tasca amb els nens a través de l'esport

El Govern de l'Índia ha premiat a la Fundació Vicente Ferrer per la seva iniciativa de millorar la integració i el benestar dels menors a través de l'esport, que actualment beneficia 10.840 nens i joves de sis a 21 anys --el 45% són nenes- -, en set disciplines esportives.









L'ONG ha explicat que el president indi, Ram Nath Kovind, va lliurar el Premi Nacional de Promoció Esportiva a Moncho Ferrer, que va destacar el "poder de l'esport com a eina al servei de la infància més vulnerable" en un acte celebrat aquest dijous a Delhi.





"Aquest guardó reafirma el nostre objectiu i ens encoratja a seguir treballant en aquesta direcció", va agrair el fill de Vicenç Ferrer i director de Programes de l'entitat, en rebre el qual és el màxim guardó que lliura el Ministeri d'Esports i Joventut indi a organitzacions que treballen en la promoció de les activitats esportives per a millorar la integració, reduir les desigualtats i promocionar el talent de nens i nenes.





INICIS A L'ANY 2000





L'Acadèmia d'Esports d'Anantapur es va posar en marxa el 2000 amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament físic i socioeducatiu dels nens i nenes de la regió, i "està donant excel·lents resultats pel que fa a la millora de l'autoestima, les habilitats socials i l'esperit de superació dels menors ", ha posat en valor l'entitat.





FOMENT DE L'ESPORT FEMENÍ





A més, enforteix les relacions entre persones amb diferent origen social, gènere i capacitats, mentre que un dels seus objectius fonamentals és fomentar l'esport femení, sent les nenes el 45% dels participants.





El jurat ha valorat la trajectòria de la fundació en l'ús de l'esport al servei dels drets de la infància, com estableix l'ONU, seguint l'estratègia d'intervenció social de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau (DDP), que aposta pel esport per millorar el benestar físic i emocional de la infància, especialment la més vulnerable.





La Fundació Vicente Ferrer (FVF) és una ONG de desenvolupament compromesa des de fa 50 anys amb el procés de transformació de zones rurals del sud de l'Índia, i dóna suport a comunitats empobrides i grups especialment vulnerables, com dones i persones amb discapacitat, arribant a 3 milions de persones en 3.662 pobles.