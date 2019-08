Budó afirma que Torra no es planteja una qüestió de confiança

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha mostrat convençuda aquest divendres que el Govern podrà aprovar els Pressupostos de la Generalitat de 2020, per la qual cosa no ha contemplat que el president, Quim Torra, s'hagi de sotmetre a una qüestió de confiança si no aconsegueix que els comptes surtin endavant.









Budó ha recordat que, tant demanar una qüestió de confiança com convocar eleccions anticipades, és potestat exclusiva de Torra i ha conclòs: "El president no ha manifestat cap voluntat perquè tenim la confiança que aprovarem els pressupostos de 2020".





DIFERENTS ESTRATÈGIES





Les manifestacions de Budó (JxCat) i Bargalló (ERC) tornen a evidenciar diferents estratègies dins el si del Govern: a principis d'agost, ERC ja va dir que no havien de descartar eleccions anticipades com a resposta a la sentència de l'1-O, mentre que Torra ho va descartar.





Budó també ha assegurat que li consta que des de la Conselleria d'Economia, que lidera el vicepresident Pere Aragonès (ERC), s'està treballant amb "el conjunt de departaments" de la Generalitat perquè els Pressupostos siguin una realitat i no calgui parlar de escenaris alternatius que no siguin els de continuar amb la legislatura.





A més, la portaveu ha defensat la conveniència d'aprovar els comptes perquè augmenten la despesa social -2.500 milions respecte als comptes prorrogades de 2017 i 795 respecte a les de 2019, que no van arribar a aprovar-se -- i que revertiran en millores, per exemple, per a les llars d'infants, les universitats, els mossos d'Esquadra i els bombers, ha destacat.





Per poder tenir en vigor els pressupostos de 2020, el Govern haurà de convèncer algun dels partits de l'oposició perquè els aprovi, i Budó ha dit que l'executiu català està "convençut" que serà capaç d'aconseguir aquests suports.