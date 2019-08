Els beneficis del vi negre, relacionats amb la salut intestinal

Un estudi del King 's College de Londres ha descobert que les persones que beuen vi negre tenien una major diversitat de microbiota intestinal (un signe de salut intestinal) en comparació amb els bevedors de vi no vermell, així com una associació amb nivells més baixos d'obesitat i colesterol 'dolent'.









En un article que publica la revista 'Gastroenterology', un equip d'investigadors del Departament de Recerca Bessona i Epidemiologia Genètica, el King 's College de Londres va explorar l'efecte de la cervesa, la sidra, el vi negre, el vi blanc i els licors a el microbioma intestinal i la salut posterior més de 3.000 persones de Regne Unit, Països Baixos i Estats Units.





Van descobrir que el microbioma dels bevedors de vi negre era més divers en comparació amb els que no ho beuen. Això no es va observar amb el consum de vi blanc, cervesa o licors.





El microbioma és el conjunt de microorganismes que resideixen a l'intestí i se sap que juga un paper important en la salut humana. El microbioma intestinal d'una persona amb un major nombre d'espècies bacterianes diferents es considera un marcador de salut intestinal.





Així, l'equip va observar que la microbiota intestinal dels consumidors de vi negre contenia un major nombre d'espècies bacterianes diferents en comparació amb els no consumidors.





Aquest resultat també es va observar en tres cohorts diferents al Regne Unit, Estats Units i els Països Baixos. Els autors van prendre en compte factors com l'edat, el pes, la dieta regular i l'estat socioeconòmic dels participants i van continuar veient l'associació.





Els autors creuen que la raó principal de l'associació es deu als molts polifenols en el vi negre. Els polifenols són químics de defensa naturalment presents en moltes fruites i verdures. Tenen moltes propietats beneficioses (inclosos els antioxidants) i actuen principalment com a combustible per als microbis presents en el nostre sistema.





L'estudi també va trobar que el consum de vi negre es va associar amb nivells més baixos d'obesitat i colesterol 'dolent' que es va deure en part a la microbiota intestinal.





"Encara que observem una associació entre el consum de vi negre i la diversitat de microbiota intestinal, beure vi negre ocasionalment, com un cop cada dues setmanes, sembla ser suficient per observar un efecte. Si ha de triar una beguda alcohòlica avui, el vi negre és una opció, ja que sembla exercir un efecte beneficiós sobre vostè i els seus microbis intestinals, el que al seu torn també pot ajudar al pes i el risc de malalties del cor. No obstant això, tot i així es recomana consumir alcohol amb moderació ", recorda el doctor Le Roy.