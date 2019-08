Scariolo assumeix que no estan "en perfecte estat" per al debut mundialista

Espanya comença a caminar al Mundial de la Xina. El seleccionador espanyol de bàsquet, Sergio Scariolo, va explicar que no arriben en perfecte estat a la primera trobada -davant Tunísia- però que no li preocupa ja que la idea no és "llençar tota la llenya al foc des del primer dia", però sí competir al "màxim nivell d'esforç, compromís, concentració i desig de guanyar".









"Cal estar al màxim de forma quan realment cal estar-ho. Aquest any tampoc vam arribar perfectes i tampoc estar al cent per cent contra Tunísia, però volem tenir una prestació positiva, sobretot fent un inici consistent i recuperant les molt bona sensacions que hem tingut durant bona part de la pretemporada ", va detallar Scariolo davant la premsa a Guangzhou.





El seleccionador va explicar que "recuperar la millor forma individual d'alguns jugadors que no arriben al cent per cent" com Marc Gasol o Rudy Fernández, absents en l'últim amistós, també forma part del "pla dels primers partits".







"Tot això darrere de guanyar, no m'importa si per un, cinc o quinze punts perquè això no dóna cap avantatge per a la següent fase. No volem tirar tota la llenya al foc des del dia un en el sentit de minutatge de jugadors o ensenyar situacions tàctiques, però sí a nivell d'esforç, compromís, concentració i desig de guanyar. Això, per descomptat ", ha advertit.