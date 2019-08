Espanya debuta al Mundial de la Xina amb una exhibició des de la línia de triple

La selecció espanyola de bàsquet ha guanyat en la seva estrena mundialista per juny contundent 101-62 a Tunis en el seu primer compromís del Grup C al Mundial de la Xina, solucionant certs dubtes generats a la vora del descans i sent guiada altra vegada per la producció ofensiva de Ricky Rubio, autor de 17 punts.









Ricky va repetir la bona versió que s'havia vist en la gira de trobades preparatòries, però va costar que la resta de l'equip espanyol agafés ritme de competició. Els amistosos s'havien acabat i ara davant hi havia el conjunt tunisià, vigent campió d'Àfrica i rival no tan assequible com es podia imaginar en primera instància.





Tot i la victòria, els espanyols van començar patint al final del primer quart i l'inici del segon, quan van haver de remuntar un desavantatge de 10 punts. Abans del descans, els de Scariolo van aconseguir donar-li la volta al marcador i afrontar amb més calma la segona meitat.





SEGONA PART A PLAER



El parcial acumulat de 30-8 en el tercer període, cordat amb una 'mandarina' de Llull, va significar gairebé un trauma per a Tunísia. La selecció que dirigeix Mario Palma, per a més inri, va haver de jugar d'aquí fins al desenllaç sense Mejri, a causa d'un mal recolzament d'aquest després d'un salt.



Els 10 minuts que faltaven per al toc de botzina definitiu van ser de gaudi per a Espanya, amb Ricky i Llull incrementant les seves estadístiques anotadores. El suplici per part tunisiana va augmentar quan Scariolo va decidir donar oportunitats a tots sobre la pista; Víctor Claver no va malgastar la conjuntura i va apuntalar aquest resultat de 101 a 62.





El següent compromís d'Espanya serà contra Puerto Rico dilluns que ve, a les 14.30 hores i amb l'objectiu de fer complir de nou els pronòstics. Una altra bona collita enfront dels porto-riquenys aclariria el futur immediat per als jugadors espanyols, sabedors que els marcadors s'arrosseguen a la segona fase del campionat.