Taules del Barça a El Sadar el dia que va brillar Ansu Fati

El CA Osasuna i el FC Barcelona van empatar a El Sadar (2-2), a la tercera jornada de Laliga Santander, en un partit en què el Barça va remuntar i que els locals van igualar de nou, de penal, per seguir invictes en el seu feu i per seguir per sobre dels blaugranes, que van estar malament, a la taula.









La primera part va ser totalment 'rojilla'. Osasuna va marcar en el minut 7, un gol de bella factura de Roberto Torres rematant de primeres un centre de Brandon, i va defensar amb criteri i encert davant un inoperant Barça, que no va disparar a porteria i que ni va inquietar Roberto. El Barça va millorar, amb bones decisions d'Ernesto Valverde, i va remuntar fins que Torres, de nou i amb pena màxima, va empatar.





Repartiment de punts que fa que el Barça segueixi deixant escapar oportunitats lluny del Camp Nou. Va perdre a San Mamés a la primera jornada i empata ara a El Sadar, cinc punts que podrien ser clau més endavant. En l'Osasuna, tot i això, van celebrar aquest punt tan treballat i que els permet seguir de dolç davant el seu públic i sense perdre en el seu retorn a la màxima categoria.







Osasuna portava 25 partits sense perdre a El Sadar en Lliga, amb només dos empats i tot victòries en aquesta gran ratxa que no té fi i que allarguen a 26 duels. El FC Barcelona, el vigent campió de Laliga, va intentar assaltar el feu navarrès en la segona part però va haver de remuntar i, un cop a dalt en el marcador, va patir les envestides locals i no va poder amarrar aquests tres punts.