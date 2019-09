Endesa reafirma el seu compromís per solucionar el pagament del deute per pobresa energètica

Endesa ha constatat el seu "compromís ferm" de consensuar amb les diferents administracions competents com compartir el pagament de tot el deute dels seus clients vulnerables a Catalunya, i ha assegurat que no pretén imposar solucions ni ultimàtums, sinó desbloquejar la situació.













"Estem oberts a iniciar una negociació que permeti trobar una solució acordada", han declarat a Europa Press fonts de la companyia un dia abans que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, presideixi una reunió amb diputacions i entitats municipalistes sobre la proposta d'Endesa de l'1 d'agost.





Aquest dia, l'empresa va anunciar l'enviament de cartes als aproximadament 250 ajuntaments amb més clients vulnerables endeutats, per proposar-se de manera "constructiva" cofinançar al 50% el deute --en breu rebran cartes els altres ajuntaments catalans amb el mateix problema-- .





La proposta va ser rebuda de manera diferent segons els alcaldes: uns accepten reunir-se amb l'empresa i altres critiquen el text --fins i tot, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, es reunirà dimecres amb els seus alcaldes per respondre junts "davant el contingut amenaçador de les cartes d'Endesa "-.





La companyia assegura que no ha formulat "cap amenaça, sinó la urgència de trobar una solució", i que sota cap circumstància pretén tallar el subministrament a ningú, de manera que la carta era un primer pas per a un pacte.





A més, considera demostrada la seva voluntat d'acord, perquè és "l'única empresa elèctrica que ha presentat una proposta constructiva" i perquè abans ja havia treballat amb l'administració catalana diferents propostes concretes de conveni de col·laboració.





Defensa que la seva proposta actual està escrupolosament en línia amb la legislació vigent en la matèria, i que està oberta al diàleg amb totes les administracions públiques --i afirma que aquest estiu ja s'han tancat reunions amb ajuntaments per estudiar cada cas i activar acords- -.





21 MILIONS I 25.000 CLIENTS





La companyia té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya a través dels serveis socials: sumen un deute de més de 21 milions d'euros a 30 de juny de 2019, "i se segueix agreujant".





Endesa calcula que "només el 30%" de les persones identificades com a vulnerables tenen el Bo Social, el que implica ajudes, com el copagament del deute, descomptes i gratuïtat en els casos d'identificació com a client essencial.