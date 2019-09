Espanya cau davant d'una superior França (2-0)

La selecció espanyola femenina de futbol va perdre (2-0) aquest dissabte contra França en l'amistós celebrat a l'estadi Gabriel-Montpied francès, on la enganxada gala no va perdonar a les de Jorge Vilda, que pensen ja en la fase de classificació per a la Eurocopa 2021.









Le Sommer, en el primer temps, i Cascarino, a 15 minuts del final, van fer els gols de l'amfitriona. Espanya va aguantar i va plantar cara a la quarta selecció del rànquing FIFA, però la portera Sandra Paños va acabar sent la millor de 'la Roja'.





Un rebuig de la meta però el va caçar Li Sommer per fer l'1-0 d'una primera part d'alt ritme. La contra de França va fer mal a Espanya, però les de Vilda es van proposar manar en el segon temps. Amb el xoc obert, Cascarino va signar amb qualitat el 2-0.





Patri Guijarro i Eva Navarro van poder retallar i fins i tot empatar el marcador al final, però Espanya va marxar sense veure porta. Les de Vilda se centren ja en aconseguir la classificació per estar a Anglaterra en 2021, dins d'un Grup D que començaran el quatre de l'octubre contra l'Azerbaidjan.