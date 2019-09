Valls titla "d'ignorants" els diputats francesos que diuen que a Espanya hi ha repressió

L'exprimer ministre francès i líder de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, ha qualificat d ' "irresponsables i ignorants" als 52 diputats francesos que han criticat aquest diumenge que hi ha repressió a Espanya.









En un apunt a Twitter, Valls ha assegurat que Espanya és un Estat de dret i que la seva justícia és independent: "No hi ha presos polítics ni repressió. Espanya és una gran democràcia que es defensa davant els que no respecten la Constitució i que volen separar Catalunya de la resta d'Espanya ", ha opinat.









El manifest, publicat al dominical 'Le Journal du Dimanche' i signat per líder de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, i del de la Union des Démocrates et Progressistes Indépendants, Jean-Christophe Lagarde, també ha reclamat "l'apaivagament de les tensions i la fi de les mesures arbitràries que afecten els representants electes del sufragi universal ".