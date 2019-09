La sentència del procés marca l'inici de l'any judicial

L'esperada sentència del Tribunal Suprem després dels quatre mesos de judici pel procés català marca l'inici d'aquest any judicial que si bé s'obre oficialment el 9 de setembre, comença a efectes pràctics des d'aquest mateix dilluns i es vaticina mogut, entre les macrocauses que segueixen creixent, les quals es van poc a poc resolent i els judicis que estan per venir, com el que es farà a l'Audiència Nacional contra qui va ser major dels Mossos Josep Lluís Trapero.









Just quan es compliran dos anys del referèndum de l'1 d'octubre, els 12 líders del procés que estan acusats en aquesta causa coneixeran la destinació que els espera per organitzar el projecte independentista a Catalunya, previsiblement entre finals de setembre i principis d'octubre.





Un cop resolt l'enigma d'un dels judicis més importants de la història de la democràcia a Espanya, començarà l'altra 'pota' de l'actuació judicial contra el procés independentista català: el judici contra la cúpula dels Mossos d'Esquadra a l'Audiència Nacional, amb el major Trapero com a principal acusat, per a qui Fiscalia demana 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió.





A part del procés, un altre assumpte marcarà el dia a dia en els tribunals: el conegut com a 'cas Villarejo', la macrocausa que, lluny de començar a tancar-se després de gairebé dos anys d'instrucció, amenaça de continuar expandint-se a tot i haver-se obert ja 13 peces separades i acumular mig centenar d'imputats, a causa de la multiplicitat de 'negocis' que duia a terme el seu principal protagonista, el comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo.





Però l'activitat al setembre del jutjat que dirigeix el magistrat Manuel García Castellón no s'acaba aquí, ja que haurà de prendre una decisió transcendental en una altra de les macrocauses que té entre mans: si imputa o no a l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre i en el cas Púnica per el presumpte finançament irregular del PP de Madrid.