Un toro fereix 22 persones en el correbous de Vidreres

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident d'aquest diumenge al correbous de Vidreres (Girona) en què un toro que es va escapar va ferir 22 persones, han explicat fonts policials i sanitàries.









En un comunicat, l'Ajuntament de la localitat ha lamentat l'accident i ha explicat que l'equip de govern es va reunir d'urgència diumenge amb l'entitat del correbous per parlar de la situació que s'ha viscut.





"En els propers dies informarem del futur d'aquest esdeveniment en el nostre municipi", ha afegit, i ha transmès la seva solidaritat i preocupació pels ferits, desitjant la seva ràpida recuperació.





Per la seva banda, la Coordinadora per l'Abolició dels Correbous ha desitjat una ràpida recuperació als ferits però ha lamentat la mort de l'animal, l'única víctima que es trobava a Vidreres contra la seva voluntat, "que va morir cosida a bales, després de ser linchada i vexada durant dos dies consecutius".





L'entitat ha lamentat que a Catalunya no es prohibís tota la tauromàquia, només "la modalitat de tortura més explícita, per deixar la modalitat dels correbous intacta i amb una normativa reglada", com una excepció a la llei catalana de protecció animal , i ha recordat que van iniciar una ILP contra els correbous que actualment està pausada.