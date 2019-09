Segon dia de vaga en Ryanair amb vuit vols cancel·lats

Ryanair s'enfronta aquest dilluns a la segona de les deu jornades de vaga convocades pels sindicats USO i Sitcpla per als tripulants de cabina (TCP) de l'aerolínia contra el tancament el proper gener de les bases de Tenerife Sud, Gran Canària, Lanzarote i Girona.









La companyia va anunciar la cancel·lació de vuit vols aquest 2 de setembre, que, en concret i segons han registrat en un cercador a la seva pàgina web, cobreixen les rutes Barcelona-Sevilla, Barcelona-Milà Bèrgam, Barcelona-Roma Fiumicino i Madrid-Santiago de Compostel·la, així com els de tornada.





Durant el passat diumenge, primer dia de vaga, la companyia va cancel·lar sis vols que no estaven subjectes a serveis mínims i que cobrien les rutes Barelona-Milà Bèrgam, Barcelona-Sevilla i Madrid-Santiago de Compostel·la, a més dels de tornada. A més, segons informa USO, Ryanair va cancel·lar una connexió més entre Sevilla i Barcelona, al·legant com a causa la vaga, "abans que la tripulació tingués hora d'arribada a l'aeroport i no poguessin saber si més no si els treballadors anaven a presentar-se".





D'altra banda, Tenerife Sud va ser l'aeroport més afectat pels retards ja que la tripulació "no havia rebut la seva citació com a servei mínim i per tant va decidir fer vaga", de manera que l'aerolínia va haver de completar tripulacions.





Per a la vaga, convocada per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre, Foment ha fixat uns serveis mínims amb els que Ryanair està obligada a garantir el 100% dels vols no peninsulars, el 60% dels peninsulars i internacionals amb desplaçament igual o superior a cinc hores i el 35% dels vols peninsulars amb temps de desplaçament inferior a cinc hores.





A més dels TCP, SEPLA també ha realitzat un preavís de vaga per als pilots els dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre, pels mateixos motius, encara que esperarà a reunir-se amb representants de l'aerolínia en el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) abans de fer la convocatòria formal.





El tancament de les bases afectarà 512 treballadors de Ryanair entre pilots i TCP, en concret, 164 persones a Girona, 156 a Tenerife Sud, 110 a Las Palmas i 82 a Lanzarote.