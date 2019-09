El jutge imputa Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes pel cas Púnica

El jutge del cas Púnica, Manuel García-Castelló, ha imputat aquest dilluns a les expresidentes de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes per presumptes delictes electorals, falsedat de comptes, prevaricació i tràfic d'influències dins de la peça per la possible finançament il·legal del PP de Madrid, segons ha pogut saber TVE. El magistrat de l'Audiència Nacional ha citat a les expresidentes a declarar l'1 i 18 d'octubre.













La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar el passat mes d'agost al jutge del cas Púnica que imputés a Aguirre i Cifuentes en la peça número 9 sobre el presumpte finançament il·legal del PP de Madrid, per delictes de corrupció. En un escrit de 75 pàgines, les fiscals Carmen Cerdà i María Teresa Gálvez van sol·licitar també la imputació del de l'empresa Indra i del seu expresident Javier Monzón. La Fiscalia també va sol·licitar reordenar la causa i reduir-la de 16 a 11 peces al jutjat.





En el cas d'Aguirre, Anticorrupció sospita que va poder haver ordenat o consentit el finançament irregular del partit amb diners d'empreses que resultaven adjudicatàries de contractes públics com Indra, entre d'altres mecanismes. Per a això es basaven en l'últim informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que conclou que Indra va finançar amb 566.497 euros la campanya electoral de 2011 d'Aguirre a través d'una sèrie de pagaments camuflats i la situa en reunions on es va poder parlar d'aquest tema .









En el cas de Cifuentes, se sospita del seu paper en el finançament irregular perquè va participar en meses de contractació suposadament arreglades i per la seva qualitat de patrona de la Fundació per al Desenvolupament Econòmic i Social de la Comunitat de Madrid (Fundescam), mitjançant la qual se sospita que es van desviar diners.