El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit aquest dilluns que veu el Govern "dividit i desorientat", pel que considera difícil arribar a un acord perquè l'Executiu de Quim Torra tiri endavant els Pressupostos, i ha exigit eleccions si no prosperen els comptes.













En una roda de premsa, ha recordat que el Govern no va portar els pressupostos a debat al Parlament el curs passat, de manera que s'espera que aquest any "compleixi" presentant-los, i està disposat a reunir-se la setmana que ve amb la Conselleria d'Economia.





Malgrat la seva predisposició a abordar els comptes, veu complicat arribar a un acord amb un Govern dirigit per un president que ha expressat la seva voluntat de posar la "confrontació" amb l'Estat com un dels eixos del curs polític.





Preguntat per la predisposició a pactar el projecte de finances públiques mostrada pel mateix Iceta en l'últim ple del Parlament del passat període de sessions, ha respost que el PSC no s'ha mogut d'on estava, i que "el que ha canviat és el Govern, que està parlant ara de confrontació".





Amb tot, està disposat a escoltar les línies del curs polític que Torra present en el Debat de Política General, que en principi hauria de celebrar-se el 25 i 26 de setembre, tot i que està per veure, ja que Torra ha estat citat aquests mateixos dos dies per el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per jutjar-lo per la presència de llaços grocs en edificis públics durant la campanya electoral.





DIADA I FESTA DE LA ROSA





Precisament, Iceta ha demanat al Govern neutralitat en els actes institucionals de la Diada de l'11 de setembre i ha recordat que actes de part tenen altres espais: "Les institucions tenen l'obligació de pensar en el conjunt del país".





"El PSC participarà en actes institucionals oberts a tothom, on tothom pugui fer seva la celebració de la Diada", i ha afegit que han canviat de data la Festa de la Rosa socialista, que se celebrarà el diumenge 29 de setembre





TSUNAMI DEMOCRÀTIC





Preguntat per la iniciativa ciutadana Tsunami Democràtic que demana una resposta sostinguda i pacífica a la sentència del Tribunal Suprem als dirigents independentistes impulsors de l'1-O, ha respost que els drets de manifestació i llibertat d'expressió "estan protegits per la Constitució".





Ha assegurat que el PSC acatarà la sentència i ha demanat a tots esperar a conèixer la decisió del Suprem abans de pensar en la resposta a un text que encara desconeixen.