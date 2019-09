L'artista californiana Billie Eilish recala aquest dilluns al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la seva gira europea que finalitzarà a Berlín i també pararà al Wizink Center de Madrid dimarts.









La demanda dels concerts de Eilish va obligar a canviar l'escenari a Barcelona, es va traslladar del Poble Espanyol a Sant Jordi, i passar al màxim aforament al Wizink Center madrileny.





La gira europea per presentar 'When we all fall asleep, where do we go?' preveu finalitzar a Berlín el 7 de setembre, per després saltar als Estats Units i Mèxic.