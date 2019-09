La Sala Fènix presenta la seva nova programació compromesa i familiar

L'antic barri xinès, en el qual mai va haver-hi residents d'aquesta nacionalitat però que va batejar amb aquest nom el periodista Paco Madrid en els anys vint del segle passat, es va caracteritzar per l'existència de nombroses sales d'espectacles. Han passat cent anys, la seva població sí que disposa ara de població asiàtica, se li coneix amb el nom de Raval --encara que alguns prefereixen denominar Ravalistan-- i, si bé té un caràcter residencial i comercial, segueix posseint algunes sales que mantenen viva la tradició de l'espectacle.





Una de les és la sala Fènix del carrer Riereta, que acaba de fer balanç de la seva activitat durant la passada temporada i de presentar les línies generals de la nova que comença el dia 4 de setembre.









La Sala Fènix "planteja la seva programació com un gran continent, un vast territori en el qual conviuen els territoris sense fronteres amb espectacles que se situen en diversos terrenys d'identitat pròpia, però propers a altres àrees en què la rigidesa d'estils es difumina i sorgeixen noves identitats inclassificables i sense les etiquetes que estableix la llei ". Tot això, sota la direcció de Felipe Cabezas i Isabella Pintani, està presidit per criteris d'antiracisme, feminisme, identitat, crítica social i memòria històrica.





La temporada inclou quatre estrenes absolutes ("Blackface" --que serà el primer espectacles- "Bruixes", "Money" i "Real" -aquestes dues últimes, produccions pròpies--; tres visites, d'elles una nacional, procedent de Madrid i dues més internacionals, de Suïssa i Itàlia, i els cicles "Dona amb veu" amb quatre espectacles i "Memòria històrica" amb tres.





A això cal sumar la temporada familiar dividida en dos cicles: programes per a infants fins a tres anys el diumenges al matí i per als més grans els dissabtes i diumenges a les cinc de la tarda. Sempre amb espectacles en què es barregen la creativitat, la diversió, els valors i la tradició. Paral·lelament tindrà lloc el tercer cicle "TeenFriday" de teatre social per a joves del Raval entre els 15 i els 18 anys.





En la passada temporada la sala Fènix va tenir 11.099 espectadors, dels quals 5.836 van ser en els espectacles per a adults i la resta, 5.283, en els infantils, xifra aquesta última una mica inferior a la de l'any anterior. Tres de les seves produccions es van representar a Corea del Sud, Itàlia, Alemanya Xile i Portugal.