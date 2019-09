Messi rep la Pilota Educativa de Scholas

El futbolista Leo Messi ha rebut la Pilota Educativa 2019 que atorga Scholas Ocurrentes, fundació creada pel papa Francesc, per ressaltar els valors esportius entre els participants de l'última Copa Amèrica.









El president mundial de Scholas Ocurrentes, José María del Corral, ha lliurat aquest dilluns a Barcelona el guardó al futbolista del FC Barcelona en ser el més votat entre milers de nens i joves de la xarxa, que integra xarxes educatives de 190 països.





El trofeu, una pilota feta a mà per nens de la comunitat de Chicomo, està fet de la forma artesana que tenen els nois d'aquesta localitat africana per jugar a futbol, i va ser beneït pel Papa fa una setmana.





Del Corral ha recordat que el Papa va llançar Scholas fa sis anys per integrar nens i joves del món a mitjançant l'esport, l'art i la tecnologia, i Messi "va estar present plantant el primer olivera de Scholas per la pau".





Els integrants de Scholas van votar a Messi per ser un exemple en valors, el seu treball en equip, la seva solidariadad i per com amb esforç i tenacitat va superar les adversitats de petit.