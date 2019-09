El tancament de la base de Ryanair a Girona va agafar desprevinguts els treballadors de l'aeroport de Vilobí d'Onyar. L'aerolínia va comunicar per sorpresa el passat 23 d'agost que deixaria d'operar tant al municipi català com en les tres bases de Canàries (Las Palmas, Tenerife Sud i Lanzarote). En total, aquest tancament --que l'empresa afirma que es farà efectiu el gener de l'any-- deixarà al carrer a 512 treballadors, dels quals 164 treballen actualment a Girona.





No obstant això, no és la primera vegada que la companyia amenaça amb marxar de Girona per després desdir-se'n. Durant els últims anys, la firma irlandesa ha fet servir aquesta advertència per garantir-se una pluja de milions de la Generalitat a canvi de mantenir la seva activitat a la zona.









Cal recordar que des de 2004, l'aerolínia té signat un conveni amb l'administració catalana a través de l'Associació per a la Promoció del Desenvolupament de les Comarques Gironines. Aquest conveni reporta a la companyia fins a 3,5 milions d'euros anuals per volar fins a Girona.





Tot i que el contingut de l'acord no inclou expressament que Ryanair hagi de mantenir una base d'operacions al municipi català, els recursos públics assignats a l'empresa tenen com a finalitat dinamitzar l'economia local.





Fonts d'USOC --el sindicat convocant de la vaga de tripulants de cabina a l'aeroport de Girona, que preveuen deu jornades d'aturades repartides entre l'1 i el 29 de setembre-- han afirmat a Catalunyapress que "és la tercera vegada que la companyia amenaça amb anar-se'n" per millorar el conveni.





El 2011, quan Artur Mas estava al capdavant del Govern, l'empresa va anunciar que pensava abandonar Girona amb gran soroll mediàtic. La por a la pèrdua de treballs i l'erosió del sector turístic van fer que la Generalitat mogués fitxa per assegurar-se que tot es quedava en una simple amenaça. Com així va ser: Ryanair es va embutxacar finalment nou milions d'euros anuals i va aconseguir que es donés permís per edificar un hotel i un hangar prop de les instal·lacions aeroportuàries.





EL GOVERN NEGOCIA A IRLANDA





Aquest mateix dimarts, una delegació de la Conselleria de Territori es va desplaçar fins a Dublín per negociar en persona aquesta qüestió amb representants de l'aerolínia. A la comitiva han participat tant el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, com el director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela.





L'objectiu de la Generalitat ha estat tractar la situació directament amb Ryanair per intentar reconduir la situació i evitar el tancament de la base a Girona. Els funcionaris s'han trobat amb el conseller delegat "in pectore" de l'aerolínia, Eddie Wilson, i el director de Marketing, David O'Brien.





Les fonts d'USOC consultades desconeixen el contingut exacte de la reunió, però asseguren que "l'esperança és l'últim que es perd". Mentrestant, els tripulants de cabina (TCP) segueixen endavant amb les seves aturades, encara que es queixen de la dificultat de dur-los a terme pels elevats serveis mínims imposats.





UN GOVERN CENTRAL ABSENT MENTRE RYANAIR PRESSIONA ELS TCP





Mentrestant, la direcció de la multinacional ha difós un vídeo entre els TCP amenaçant amb avançar la sortida de Girona si continua la vaga. "I això no és el que tu vols ni el que Ryanair vol", afirma Eddie Wilson, cap de personal de l'aerolínia que assumirà el càrrec de CEO en breu.





Per tot això, els TCP es van concentrar ahir davant del Ministeri de Foment per criticar que el Govern central no s'estigui "implicant" en la lluita contra el tancament de les quatre bases que ha anunciat la companyia.





La secretària de Comunicació d'USO, Laura Estévez, va retreure que el Govern espanyol no hagi actuat durant l'últim any perquè Ryanair complís la legislació laboral "tal com es va signar al gener" i que han estat "només els treballadors i els representants sindicals" els que s'han enfrontat "al gegant sense tenir el suport dels ministeris".