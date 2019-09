Alemanya: la ultradreta no ho va aconseguir, però va estar a punt

LA IMPORTÀNCIA POLÍTICA D'AQUESTES ELECCIONS REGIONALS MÉS ENLLÀ D'ALEMANYA





Alternativa per a Alemanya (AFD), partit de la ultradreta radical d'aquest país, segons els sondejos d'opinió i els pronòstics electorals, hauria d'haver estat el partit més votat en aquestes recents eleccions regionals d'aquest primer de setembre als Estats de Saxònia i, Brandenburg, dos Estats petits en població dels 16 Estats federats. Aquesta era una raó poderosa per esperar amb molta atenció el desenllaç d'aquests comicis.









No obstant això, els resultats electorals van assenyalar una altra cosa: a Saxònia, la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) va aconseguir mantenir-se com a primera força política i en Brandenburg, el Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) que al costat del Partit de l'Esquerra (Die Linke) governa aquest estat, aconsegueix també ser l'agrupació política més votada. No obstant això, l'auge i la irrupció de la ultradreta alemanya a l'est alemany -ex territori de la finida República Democràtica Alemanya (DDR) - és sorprenent, convertint-se en la segona força política en aquests estats.





L'AFD, amb aquests resultats electorals té participació en els parlaments regionals en 13 dels 16 Estats federats d'Alemanya. Èxit destacable per a un partit de recent constitució, fundat aquest, l'any 2013. Vet aquí, la importància que revestien aquestes eleccions federals en l'escenari europeu. A la primera economia d'Europa, Alemanya, el fenomen polític de la irrupció i l'avanç de l'ultranacionalisme xenòfob és observat amb molta preocupació, sobretot per l'experiència històrica provocada per aquests moviments polítics totalitaris en el transcurs del segle XX.





QUÈ ENS VAN MOSTRAR ELS RESULTATS EN AQUESTES DUES REGIONS?





En el cas de Saxònia (4 milions d'habitants), la CDU aconsegueix el 32, 1% (-7,3%) en relació a l'elecció del 2014; AFD un 27,5% (+ 17,7%); Die Linke un 10,4% (-8,5%); Els Verds arriben a un 8,7% (+ 2,9%); SPD en caiguda amb un 7,7% (-4,6%), i, Els Liberals aconsegueixen un 4,5%, quedant fora del parlament regional. Els perdedors pel que fa a la votació: la CDU, Die Linke i l'SPD, aquest últim baixant dels dos dígits, un molt mal resultat per als socialdemòcrates. Guanyadors, de llarg la AFE amb el seu 27,5% i Els Verds amb la seva 8,7%, guanyant aquests, Els Verds, votants de l'SPD i del centre electoral. Tasca dura per a la CDU tindrà per conformar govern en aquesta regió, aquest partit ha assenyalat que per cap motiu faria aliança amb l'AFE, però, els sectors més conservadors d'aquest partit no veuen amb mals ulls una possible aliança amb la ultradreta.





Brandenburg, Estat federat amb 2 ½ milions de ciutadans els resultats van ser els següents: SPD 26,2% de la votació (-5,7%) en comparació amb l'elecció del 2014; Die Linke aconsegueix un 10,7% (- 8%); AFD amb un 23,6% (+12,2%); CDU aconsegueix un 15,5% (-7,5%); Els Verds arriben a un 10,7% (+4,5%); els votants Lliures amb el seu 5%, entren al parlament i Els Liberals amb la seva 4,2% queden fora. El gran guanyador és l'AFE convertint la mateixa manera que a Saxònia en el segon partit més votat, significativa és la votació dels Verds amb la seva 10,7%. Novament baixa la seva votació Die Linke, la CDU i l'SPD, mantenint-se els socialdemòcrates com el partit més votat en aquest Estat. També tindrà l'SPD la tasca de conformar govern, ara no tan sols amb Die Linke, sinó que haurà de convocar a un altre partit per governar. En ambdues eleccions va quedar demostrat la fi del bipartidisme, CDU-SPD. L'espectre polític quedo molt més fragmentat a l'entrar a la taula de negociacions altres referents polítics. Caldria destacar que hi va haver una alta participació electoral, a Saxònia va ser del 65% i Brandenburg del 60,5%.





COM EXPLICA L'AUGE DE LA ULTRADRETA A L'EST ALEMANY?





Molts analistes i l'opinió pública es pregunten, a què es deu aquest auge de la ultradreta alemanya sobretot en els Estats de l'est del país a on mitjana té una votació entre el 23% i el 27%, lluny del que marca a nivell nacional, el 12,5% de les últimes nacionals del 2017, pujant una mica més en els sondejos d'opinió actuals a un 15% o 16%, sobrepassant fins i tot a l'SPD. Hi ha causes estructurals en aquests estats de l'est, després del que va significar per als ciutadans de l'antiga RDA la reunificació alemanya. Per a una bona part dels habitants d'aquests estats, el que va haver-hi no va ser una reunificació sinó més aviat una annexió, on el canvi d'un sistema centralitzat a una economia de mercat va ser molt brusc, per no dir violent de les estructures econòmiques, socials i culturals d'aquests "nous" estats incorporats a la República Federal Alemanya. Una gran quantitat -potser gairebé totes- les indústries de l'est alemany van ser desmantellades, la cessantia va augmentar de manera considerable en comparació amb els Estats de l'oest, importants conquestes socials van ser restringides i, en alguns casos, simplement descartades. Habitants d'aquestes regions es van començar a sentir ciutadans de segona classe, abandonats i no presos en compte pel govern central. Els seus salaris, segons estudis recents estan molt per sota dels salaris dels seus contraparts de l'oest alemany -uns 600 euros menys-. Una important quantitat de joves d'aquestes zones han emigrat als Estats federats més rics de l'oest. Aquesta situació, succintament descrita, és precisament brou de cultiu per a partits i organitzacions de l'extrema dreta alemanya. En aquest escenari, els partits tradicionals, CDU, SPD i Die Linke, no han sabut llegir correctament aquesta nova realitat política, social i econòmica d'aquests nous Estats deixant el camí lliure a la demagògia nacionalista, xenòfoba antiimmigració i antiislamista de l'AFE, convertint-se els ultranacionalistes en el partit portaveu del descontentament a l'Est.





CONSEQÜÈNCIES POLÍTIQUES





Fins al moment, ben bé a nivell de declaracions dels partits establerts (CDU-SPD-Die Linke-Els Verds) han determinat un control sanitari, és a dir, cap compromís de coalició de govern amb la AFE. Es tracta per tant, mantenir aïllada políticament i socialment a aquesta dreta radical.





Per cert, aquests resultats electorals que han expressat una baixa dels dos partits tradicionals i coalitzats en la Gran Coalició (Groko), torna a posar en el debat la viabilitat futura d'aquesta coalició entre la CDU-CSU i l'SPD. Els socialdemòcrates durant el mes d'octubre tenen previst realitzar un profund balanç del que la Groko els ha aportat ja que des del punt de vista electoral, els fracassos han estat permanents.





La propera elecció regional (27 d'octubre) serà a Turíngia, Estat liderat per Die Linke en coalició conformada amb l'SPD i Els Verds. Caldrà veure, com es comportarà l'electorat d'aquesta regió, si seguirà donant suport a la ultradreta AFD o si els partits més establerts i tradicionals aconseguissin aturar aquest auge de la dreta radical.