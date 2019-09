Sumen drons, voluntaris i agents a la recerca de Blanca Fernández Ochoa

La recerca de l'exesquiadora Blanca Fernández Ochoa per la zona de les Dehesas de Cercedilla prossegueix després de més d'una setmana i aquest dimarts 3 de setembre s'han sumat set drons al dispositiu als quals s'han sumat també mig centenar de voluntaris.





L'equip encarregat d'organitzar el dispositiu per trobar l'esportista s'ha dividit en 12 rutes, depenent del grau de dificultat del terreny, el qual s'ha convertit ja en un dels majors operatius de recerca que s'han posat en marxa fins al moment en la Comunitat de Madrid.









En declaracions als mitjans a Cercedilla, la delegada del Govern central a Madrid, María Paz García Vera, ha explicat que tots els cossos "estan treballant mà a mà tots en coordinació absoluta i amb molta il·lusió per trobar-la".



El dispositiu està coordinant per la Guàrdia Civil i la investigació la porta Policia Nacional. Ahir es va fer una recerca a peu i amb helicòpters sobre les zones més probable que coneixia i en la qual es movia Fernández Ochoa, en la qual no es va trobar cap objecte d'ella. Concretament, des de La Piñota fins al límit de Segòvia i el port de la Fuenfría.



Aquest matí s'han posat en marxa 12 rutes. Les primeres cinc estan compostes per voluntaris, acompanyats d'un policia, un guàrdia civil i un guia caní, un gos que va per davant intentant seguir un rastre. Hi ha altres cinc rutes de professionals, compostes per guàrdies civils, policies nacionals, bombers, agents forestals, membres de la Creu Roja i especialistes en muntanya.









Les altres dues rutes, que busquen per zones molt complexes de muntanya, estan formades per membres de la Secció de Rescat i Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil (SEREIM), agents del Grup Especial d'Operacions de la Policia Nacional i bombers del Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) de la Comunitat de Madrid. Estan trobant-se en sengles transitades i també en zones limítrofes.



"És una recerca complexa, per un recorregut terreny ampli, amb una zona abrupta, complicada, amb molta vegetació i amb camins que es van bifurcant", ha dit la delegada.



Així mateix, García Vera ha comentat que està cridant molt gent per oferir-se voluntària, als que ha demanat que tinguin preparació en muntanya, bona forma física i portin el seu propi avituallament. Per apuntar-se cal trucar al telèfon 91.852 57 40.



En total, estan treballant 300 agents especialitzats i 100 voluntaris, amb tres mitjans aeris que sobrevolen la zona, però no simultàniament. A més, hi ha altres 25 efectius de la Comunitat de Madrid, entre Bombers del GERA i Agents Forestals. Tots estan coordinant-se en el Lloc de Comandament Avançat de la Comunitat de Madrid.



"Avui és un dia important perquè hi ha molta gent, però hi ha molta dificultat per buscar a la muntanya. Creiem que serà una recerca llarga perquè és una zona muntanyosa i boscosa. En una persona perduda a la muntanya, com més temps passa hi ha més dificultat , encara que ella era una experta muntanyenca i aniria preparada amb roba d'abric, menjar i aigua", ha afegit el comissari de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYDO) de la Policia Nacional José Antonio Rodríguez Sanromán.





DESCARTEN LA DESAPARICIÓ "VIOLENTA"





L'inspector en cap del Grup de Desapareguts de la Policia Nacional, Pedro Herranz, ha assegurat avui que no s'estudia que la desaparició de l'exesquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa hagi estat "violenta", centrant la seva hipòtesi en una desaparició voluntària que abasta que "ella vulgui estar fora del seu entorn o que hagi patit un accident".