Governança sí, Govern no

"No volem vots gratis en la nostra investidura". Amb aquestes paraules, dures i contundents, el President Pedro Sánchez va resumir davant els seus militants i responsables de la Societat Civil el que és ja el motor que impulsarà les 370 mesures que el PSOE ha posat sobre un paper i ja ha enviat a PODEM, perquè l'equip negociador que proposi Pablo Iglesias es faixi i discuteixi si vol o no evitar les eleccions generals el pròxim 10 de novembre.





I si hem d'explicar a vostès. Quina és la síntesi de la proposta sociata, la podem llegir en el titular que precedeix en aquest article. L'inquilí de la Moncloa no vol als podemitas al Govern, però sí en la Governança del país, a tots els nivells. Per entendre'ns: els proposa un programa comú -progressista és clar-, un acord signat amb la tutela del Ministeri d'Hisenda, les comissions de tots dos partits en Congrés i Senat, a més de la vigilància durant la legislatura de l'anomenada societat civil, i amb això, la garantia jurídica i política que el que se signi calgui complir si o si, ja que -excepte en el Govern, en les institucions que depenen de l'Estat i que, al seu torn, condicionen als ministeris i als Ministre- podem pot situar, si ho creu oportú, als seus dirigents més destacats o aquells que sense ser del partit podemita, els mereixin més confiança política.





Tocar poder, però no govern, perquè no hi hagi dubtes ni discrepàncies notables, és la proposta del PSOE que no vol que els d'Esglésies siguin els seus enemics més aferrissats, ja que en aquesta baralla ja han perdut dues batalles molt importants: la dels pressupostos progressistes i la d'investidura del mateix Sánchez que els ha portat a la situació actual.





Per rematar la proposta, un esquer massa llaminer. "El pròxim 10 de novembre, en lloc de convocar eleccions generals, el nou Govern podria aprovar la Llei d'eutanàsia per a una mort digna que tant ens ha reclamat la societat espanyola, si els negociadors de les dues formacions han arribat a un acord comú.





A primera vista, sembla que Pere Sánchez s'ha pres seriosament això de pactar una nova política amb Pablo Iglesias sense renunciar a la seva línia vermella anomenada Govern de coalició; i si a aquest -com és el seu dret- no li sembla acceptable, haurà d'acceptar que la convocatòria d'eleccions generals també tindrà a veure amb la seva decisió sobirana i independent de no acceptar la proposta socialista. Veurem en què acaba el repte.