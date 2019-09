Podem estudia el document de PSOE, però insisteix que defensarà el Govern de coalició

Unides Podem estudia ja el document 'Proposta Oberta per a un Programa Comú Progressista' que els ha remès aquest mateix dimarts el PSOE i avancen que quan rebin la trucada dels socialistes per a una primera reunió, aniran per parlar d'un Govern de coalició.









Fonts de Podem avancen que si bé encara no han rebut cap trucada per part dels socialistes, quan aquesta es produeixi s'acceptaran assistir a aquesta reunió que el president en funcions Pedro Sánchez ja ha confirmat que es produirà aquest dijous 5 de setembre.





A aquest primer contacte, que ja va anunciar Ábalos en la roda de premsa posterior a l'Executiva socialista, assistiran els equips negociadors de les dues formacions. Per part d'Unides Podem aquest equip s'ha reforçat i ampliat respecte a juliol i inclou a membres de tots els corrents del grup confederal.





El primer que ha valorat aquest dimarts el document del PSOE ha estat el mateix secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que en una entrevista amb TVE ha destacat que "sonava bé", però ja avançava que els morats sostindran la necessitat que l'acord de Govern sigui integral i que compti amb ministres de la seva formació en el Consell de Ministres.





De moment, Sánchez a la presentació d'aquest dimarts ha assenyalat que vol arribar a un acord amb Unides Podem que es basi en un pacte programàtic el compliment estigui al seu torn garantit amb "una oficina de compliment" que depengui del Ministeri d'Hisenda, i amb dues comissions 'ad hoc' al Congrés i el Senat. A això suma el líder socialista un mecanisme de verificació reforçat amb col·lectius de la societat civil.