El càncer ja mata el doble de persones que les malalties cardiovasculars en els països rics, si bé a nivell global són les patologies cardíaques les que més morts provoquen, segons un nou informe de l'estudi 'PURE', publicat a 'The Lancet' i presentat recentment al Congrés la Societat Europea de Cardiologia (ESC, per les sigles en anglès).









En el treball s'han analitzat durant uns 9 anys a 162.534 persones de 35 i 70 anys (58% dones) en quatre països de renda alta (Canadà, Aràbia Saudita, Suècia i Emirats Àrabs Units), 12 d'ingressos mitjans (Argentina, Brasil, Xile, Xina, Colòmbia, Iran, Malàisia, Palestina, Filipines, Polònia, Turquia i Sud-àfrica) i cinc d'ingressos baixos (Bangla Desh, Índia, Pakistan, Tanzània i Zimbabwe).





D'aquesta manera, els experts han comprovat que les morts relacionades amb una malaltia cardiovascular eren 2,5 vegades més comú en adults que vivien en països pobres, en comparació amb aquells que residien en estats rics. Segons el parer dels investigadors, aquesta diferència es pot explicar perquè aquests pacients tenen una pitjor qualitat en l'atenció mèdica, ja que, tal com han comprovat, les primeres taxes d'hospitalització i l'ús de medicaments per tractar les malalties cardiovasculars són substancialment menors a les regions de baixos i mitjans ingressos.





"El món està presenciant una nova transició epidemiològica entre les diferents categories de malalties no transmissibles (ENT), ja que la malaltia cardiovascular ja no és la principal causa de mort als països rics", ha dit l'autor principal del treball, Gilles Dagenais.





I és que, segons l'informe, el càncer va ser la segona causa més comuna de mort a nivell mundial en 2017, representant el 26 per cent de totes les morts, tot i que a mesura que les taxes de malaltia cardiovascular continuïn disminuint, el càncer podria convertir-se en "poques dècades" en la principal causa de mort a tot el món.





En concret, mentre que la incidència de malaltia cardiovascular és de 7,1 per cada 1.000 persones en els països pobres, als països de renda mitjana se situa en el 6,8 i en els rics al 4,3. Per contra, el càncer, la pneumònia, la malaltia pulmonar obstructiva crònica són més comuns en les regions d'alts ingressos.





FACTORS DE RISC





Així mateix, un informe addicional de l'estudi 'PURE', també publicat a 'The Lancet' i presentat simultàniament al Congrés ESC 2019, ha analitzat la incidència de 14 factors de risc modificables de la malaltia cardiovascular en 155.722 persones sense antecedents de patir-la.





En general, els factors de risc modificables, inclosos els factors metabòlics, conductuals, socioeconòmics i psicosocials, la força i el medi ambient, van representar el 70 per cent de tots els casos de patologia cardiovascular a nivell mundial.





No obstant això, la relació entre els factors de risc cardiovascular i la mortalitat va variar àmpliament entre països en diferents etapes de desenvolupament econòmic. Per a les morts, els factors que més van influir van ser els relatius al comportament (com l'obesitat), si bé en els països de mitjans i baixos ingrés van ser els involucrats amb la contaminació, baix nivell escolar i mala alimentació.





"El que és notable és que diversos factors de risc que tenen un gran efecte, com la força, la baixa educació i la contaminació de l'aire interior i exterior s'han subestimat en el passat i han resultat ser més importants que uns altres als quals hem prestat molta més atenció, com obesitat o sal", ha tancat l'investigador principal d'aquest treball, Philip Joseph.