Boris Johnson perd la majoria absoluta a Westminster per la fuga d'un crític

La rebel·lió conservadora contra Boris Johnson acaba de deixar al Primer Ministre sense majoria a la Cambra dels Comuns. Aquesta era de només un diputat, a més dels diputats aliats del Partit Unionista Democràtic d'Irlanda del Nord ja ho han fet.





Mentre parlava al Parlament, Phillip Lee, membre del Partit Conservador des de 1992, es va aixecar i va anar a seure a la banqueta del Partit Liberal Demòcrata.









"Fa 27 anys em vaig unir al partit conservador i unionista dirigit per John Major. Des de 2010 he tingut el privilegi de representar la circumscripció de Bracknell. El partit al qual em vaig unir el 1992 no és el partit del qual surto avui", va escriure Lee en una declaració publicada immediatament en els mitjans de comunicació britànics.





Phillip Lee havia estat membre del partit des de 1992. Jo Swinson, líder dels Demòcrates Liberals, immediatament va donar la benvinguda a la deserció de Lee. "Estic molt content de donar la benvinguda a Phillip als demòcrates liberals en aquest moment", va dir Jo Swinson, el líder del Partit Liberal Demòcrata, en una ràpida reacció a l'esdeveniment.





Phillip Lee es va unir així a altres rebels que van anunciar que votarien al costat de l'oposició sobre la moció d'emergència que es presentarà avui al Parlament, amb l'objectiu de recuperar el control de l'agenda parlamentària i així aprovar legislació per evitar que el govern britànic porti al Regne Unit a un Brexit sense acord el 31 d'octubre. O que han anunciat que no tenen la intenció de postular-se per un càrrec conservador si el país es presenta a eleccions anticipades. En fer-ho, estan eludint l'amenaça de Boris Johnson que acomiadaria als diputats que van votar a favor de l'oposició i en contra del govern.





La setmana passada, Ruth Davidson, líder del Partit Conservador a Escòcia, va renunciar al seu lloc després que Boris Johnson hagués obligat a la Reina a suspendre el Parlament durant cinc setmanes. Perquè, encara que el Brexit guanyar el referèndum nacional, a Escòcia la gran majoria dels votants van votar a favor de quedar-se a la UE. I, donades les especificitats del sistema electoral i polític britànic, l'interès i la voluntat dels votants locals sovint parlen més alt que els interessos i la voluntat del partit nacional.





Aquest dimarts, Justine Greening, una diputada conservadora al Parlament Europeu triada per Putney al Gran Londres, va ser la primera a informar, a primera hora del matí, que ja no té intenció de ser candidata per al partit, ja que s'assembla més al Partit Brexit de Nigel Farage.





"Enviaré una carta al primer ministre dient que no em presentaré a les properes eleccions com a candidat dels conservadors. La meva preocupació és que el Partit Conservador es converteixi ara en el Partit Brexit", ha dit, segons el programa Today de la BBC Ràdio 4.





Justine Greening va ser seguida per Keith Simpson, un conservador elegit per Broadland a Norfolk. A Twitter, el diputat va confirmar la seva decisió de no tornar a ser candidat als conservadors. "Vaig parlar amb la ràdio de Norfolk i vaig dir que no buscaré la reelecció de la circumscripció de Broadland. Ho vaig decidir fa mesos, però ara sento que el noi del vaixell salva vides al Titanic", Alistair Burt, diputat conservador de Bury, també va indicar que votarà al costat de l'oposició i que no serà candidat al Partit Conservador a les properes eleccions.









FINS 14 REBELS





Especulant sobre el nombre de conservadors que poden rebel·lar-se contra Boris aquesta tarda, els experts recorden la carta enviada a l'agost per 21 rebels tories al cap del govern britànic que protestava contra la retirada del país de la Unió Europea sense un acord que la emmarqués.





Alex Wickham de 'BuzzFeed' parla de 14 rebels confirmats, vuit potencials, que encara no han decidit per on aniran. La majoria de Boris en aquest moment és un sol diputat i, però, ja té als 10 membres del Partit Unionista Democràtic d'Irlanda del Nord que donen suport als conservadors.





Citat per 'CNN', Dominic Grieve va dir aquest matí que hi ha "suficients" membres del parlament, conservadors i de l'oposició, per avançar en la legislació per evitar un No Deal Brexit. Segons Sky News, el conservador va dir que creia que el Primer Ministre acabaria --amb el teló de fons d'unes eleccions anticipades-- demanant a dos terços dels diputats que votin a favor d'una nova votació en virtut de les normes de la Llei de Parlaments de mandat fix.





Philip Hammond, l'exministre de Finances de Theresa May, predecessor de Boris al número 10 de Downing Street, va dir que el cap del govern britànic s'equivoca quan diu que està fent progressos en les negociacions amb la UE sobre el Brexit. No hi ha progrés "perquè" el govern del Regne Unit no ha fet cap proposta". Recordem que la UE va concedir --encara que de manera informal-- 30 dies perquè el Govern de Boris Johnson presentés alternatives creïbles a la barrera de contenció, un mecanisme de salvaguarda controvertit per impedir el retorn d'una frontera física entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda després que el Regne Unit abandonés la UE.





Citat per 'The Telegraph', el fiscal general Geoffrey Cox advertir que creure que la UE acceptarà eliminar el mecanisme de seguretat "és una fantasia". També, el portaveu de la Comissió Europea va confirmar que fins ara no s'han rebut propostes concretes del govern del Regne Unit: "No puc informar que s'hagin fet algunes propostes concretes, almenys que les haguem vist".





En el context de les eleccions anticipades, el líder parlamentari del Partit Nacionalista Escocès (SNP), Ian Blackford, va dir a la BBC Ràdio d'Escòcia: "Ens enfrontem a aquesta qüestió i al poble".