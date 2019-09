Al xamfrà de Villarroel amb Buenos Aires hi ha una reixa després de la qual s'endevina un espai obert que alguns pensaran que és un aparcament privat. No hi ha tal perquè quan arriba el capvespre i la porta es descorre, queda el pas franc per entrar al TeatreAkadèmia, un espai recollit, de reduïdes dimensions, en el qual no hi ha escenari i el contacte entre els intèrprets i el poc més d'un centenar d'espectadors és directe, gairebé físic, sense cap frontera. Un reducte que combina amb saviesa la presència d'alguns grans protagonistes de l'escena amb companyies joves i alterna les obres de clàssics universals amb dramatúrgies contemporànies.









Guido Torlonia, ànima del Akadèmia, dirigeix amb reduït equip de col·laboradors la singladura d'aquest temple del millor teatre. Ha presentat la seva programació per a la nova temporada que ara comença i ha anunciat que es mantindrà fidel a la filosofia marcada fins ara com a lloc en el qual tindrà cabuda el debat i la reflexió. Hi haurà un total de sis produccions pròpies, dues coproduccions i sis produccions externes, així com tres espectacles de la companyia resident Projecte ingenu.





Iniciarà la temporada l'adaptació en català "Assaig sobre la lucidesa" de José Saramago, una paràbola molt adequada en les actuals circumstàncies en què l'escriptor portuguès fabulava sobre la paradoxa de sengles eleccions en les que els vots en blanc guanyen sorprenentment per majoria absoluta. Roger Julià dirigirà a cinc actors sobre un espai buit de tota escenografia l'única recolzament estarà en una acurada luminotècnia.





Guido Torlonia dirigirà al seu torn a Serena Vergano en la seva reaparició amb el monòleg "Lèxic familiar", així com l'espectacle commemoratiu del centenari del naixement de Fellini titulat "Maestro Fellini", que protagonitzarà Mario Gas qui, al seu torn, dirigirà "L'home de la flor als llavis i... "de Luigi Pirandello amb Àlex Casanovas.





Els Pirates transformaran "El Burgès gentilhome" de Molière a "La mascarada", una original comèdia musical-ballet sota la direcció conjunta de Adrià Aubert i Adriadna Cabiró, mentre que la companyia resident oferirà tres obres de l'autor de Stratford on Avon: "Hamlet", "Romeu i Julieta" i una versió de" La Tempesta" titulada "Vaig ser Prósper", totes elles dirigides pro Marc Chornet.





La temporada comptarà així mateix amb "Per un sí o per un no" de Nathalie Sarrraute en direcció d'Elena Fortuny, "La nit" i "Radionit" sobre sengles obres de Koltès, "Transbord", de Sebastià Portell i una "Festa de la música" al juny com fermall final.





Els responsables del Akadèmia van manifestar la seva satisfacció per la fidelitat d'un públic que en la passada temporada va posar el cartell de "no hi ha bitllets" en 88 funcions, el 51% de totes les representacions hagudes, sent la mitjana d'ocupació del 79% i havent obtingut un augment en la recaptació de taquilla del 23%.