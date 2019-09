Comença Primera Iberdrola, la màxima competició de futbol femení espanyol

Iberdrola i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) s'han unit avui, a la seu de la companyia a Madrid, per presentar l'arrencada de la Primera Iberdrola, la màxima competició espanyola de futbol femení, que reuneix els 16 millors equips nacionals .





L'acte, celebrat aquest matí, ha comptat amb la participació de jugadores representants de tots els clubs que disputaran el torneig, així com del president d'Iberdrola, Ignacio Galán, i el president de la RFEF, Luis Rubiales, entre d'altres autoritats.





En el transcurs de l'esdeveniment, Ignacio Galán, que ha realitzat el servei d'honor de la competició, ha ratificat "el compromís de la companyia amb l'esport femení", emmarcant-lo en "el nostre convenciment de la necessitat d'aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la societat".









Per la seva banda, Luis Rubiales ha subratllat que "el futbol femení és una prioritat per a la RFEF" i ha assenyalat que "vam començar ara un camí apassionant, un veritable repte que aconseguirà situar a aquest esport en el lloc que es mereix. Junts treballarem -ha afegit- per aconseguir que en 6 anys els nens i joves espanyoles practiquin el futbol com a esport majoritari en aquest país, avançar en la professionalització del futbol femení i fomentar el futbol base, aconseguint l'excel·lència i la màxima qualitat en les nostres seleccions nacionals, donant suport als clubs i a les jugadores".





La temporada 2019-20 de la Primera Iberdrola arrencarà dissabte que ve, 7 de setembre, i finalitzarà, després de la disputa de 30 jornades, el 17 de maig de l'any que Accedir al calendari complet-.





La competició, que compleix la seva 32a temporada, és la més ambiciosa de la història: ha vingut carregada aquest estiu de fitxatges rellevants i ho farà també d'importants novetats, entre les quals es troben la incorporació de la quarta àrbitra, l'obligatorietat dels clubs participants de comptar amb un mínim de tres equips de futbol base o la inclusió del nom de les jugadores en les samarretes. A més, es potenciarà la visibilitat d'aquest esport, a través de la retransmissió de partits buscant la màxima audiència.





Iberdrola va arribar a un acord amb la RFEF, el passat 1 d'agost, mitjançant el qual va reforçar el seu compromís amb el futbol femení a través del seu suport a totes les competicions d'aquest esport durant les pròximes sis temporades, fins a la 2024-25.





Així, Iberdrola dóna nom a la màxima competició nacional, la Primera Iberdrola, i a la segona divisió, anomenada Repte Iberdrola. A més, impulsa tant la Copa de la Reina com la Supercopa d'Espanya.





Increment en la popularitat del futbol femení





Cal destacar que l'antiga Lliga Iberdrola, ara Primera Iberdrola, ha propiciat un notable increment en la popularitat d'aquest esport: per posar un exemple, la temporada passada 60.739 espectadors es van congregar a l'estadi Wanda Metropolità durant el partit que van disputar l'Atlètic de Madrid i el Barcelona. En els últims anys, més d'una desena d'estadis de la primera divisió masculina han obert les seves portes per celebrar partits d'aquesta competició.





El reforç de la col·laboració entre Iberdrola i la RFEF permetrà, així mateix, aprofundir en el seu compromís de convertir la Selecció Espanyola de Futbol Femení en la primera Selecció Sostenible, per tal de conscienciar sobre la importància de promoure un desenvolupament sostenible, sobre la base de les energies renovables, com a via per lluitar contra el canvi climàtic.





L'esmentat acord amb la RFEF es va produir 15 dies després que la companyia ratifiqués la seva aposta pel programa Universo Mujer del Consell Superior d'Esports (CSD).





Iberdrola i l'esport femení, en xifres





Iberdrola es va convertir en 2016 en la primera companyia a fer una aposta ferma i global pel foment de la participació de la dona en l'àmbit esportiu com a via per impulsar la igualtat d'oportunitats.





En l'actualitat, el suport de la companyia arriba a un total de 16 federacions: gimnàstica, triatló, rugbi, piragüisme, bàdminton, futbol, handbol, voleibol, hoquei, tennis de taula, atletisme, karate, boxa, surf, esports de gel i esgrima. Així mateix, dóna nom a 22 lligues, totes elles de màxima categoria, i a altres 35 competicions.





La major aportació de recursos -instal·lacions, serveis mèdics, àrbitres, etcètera- no només ha ajudat a incrementar un 32% el nombre de federades a aquestes 16 disciplines -fins arribar 316.500-, sinó que està permetent que esportistes d'elit espanyoles que han desenvolupat la seva carrera esportiva en altres països estiguin tornant a competir a Espanya, contribuint a la millora de les competicions nacionals.





Servei d'honor d'Ignacio Galán, president i conseller delegat d'Iberdrola





L'esport, clau per avançar en igualtat





La igualtat entre homes i dones forma part dels valors essencials d'Iberdrola. Amb el seu compromís amb l'esport femení, la companyia contribueix a crear nous referents en la societat i fomentar hàbits saludables des d'edats primerenques.





Iberdrola impulsa i difon el paper de la dona en l'esport a través d'altres iniciatives, com el 'Tour Universo Mujer', al costat del Consell Superior d'Esports i la Fundació Esport Jove, que té com a objectiu transmetre els valors d'esforç i superació per mitjà de la pràctica i l'exhibició de diverses disciplines i convertir-se en altaveu dels èxits de les esportistes espanyoles.





Iberdrola, compromesa amb els ODS





Iberdrola té incorporats a la seva estratègia els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, aprovats al setembre de 2015.





En línia amb la seva activitat, el grup enfoca el seu esforç en el subministrament d'energia assequible i no contaminant (objectiu 7) ien l'acció pel clima (objectiu 13), a més de contribuir al compliment d'altres objectius.





Amb el suport a la dona en l'esport, Iberdrola enfoca el seu esforç en la igualtat de gènere i apoderament de la dona (objectiu 5); la salut i el benestar (objectiu 3) i promou iniciatives públic-privades (objectiu 17).