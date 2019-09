Izquierda Unida advoca per donar suport a la investidura de Sánchez per evitar eleccions

Izquierda Unida advoca per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez per tal d'evitar eleccions, una postura que xoca amb els requisits inicials d'Unides Podem per formar Govern de coalició.









El líder de la formació morada, Pablo Iglesias, ha defensat fins ara que si no entra Unides Podem al Govern central, hi haurà eleccions el 10 de novembre.





Iglesias segueix pressionant, però cada vegada compta amb menys suports i l'equilibri dins de la formació és cada vegada més delicat.





Tenint en compte que dins del grup parlamentari hi ha diferents veus sobre com afrontar el segon intent d'investidura de Sánchez, després de l'intent fallit de juliol, les possibilitats estan obertes.





IU, amb sis dels 42 diputats del grup, podria donar suport a Sánchez i passar a l'oposició. L'objectiu d'aquesta mesura seria evitar repetició electoral.