Bolca un camió amb 32.000 litres de gasoil

Un camió carregat amb 32.000 litres de gasoil ha bolcat al quilòmetre 15 de la carretera N-230 al seu pas per Alguaire (Lleida) i el seu conductor ha resultat ferit menys greu.





Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc quatre dotacions, i han confirmat que ha escapat tota la càrrega, en total 32.000 litres de gasoil, ha informat aquest dimecres Protecció Civil en un comunicat.





El gasoil pot haver anat a parar a una sèquia propera a la via, de manera que des del CECAT de Protecció Civil s'ha contactat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Agència Catalana de Residus perquè avaluïn la situació.





Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) per la fuita de gasoil.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat al lloc una ambulància, i ha informat que el conductor del camió, un home de 26 anys, ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.





Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha un carril tallat al trànsit a causa d'aquest accident per la qual cosa els Mossos d'Esquadra donen pas alternatiu als vehicles que circulen per la via.