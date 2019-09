Una embarassada que va menjar productes 'La Mechá' denuncia que no li van fer anàlisi de listèria

Una embarassada que va menjar productes de 'La Mechá' denuncia que va acudir a les urgències de l'Hospital Universitari Verge del Rocío de Sevilla el 15 d'agost i "li van donar d'alta minuts abans que la Conselleria de Salut anunciés l'alerta per listeriosi sense fer-li cap prova per detectar si la tenia malgrat la seva simptomatologia i formar part del grup de risc (embarassades, nadons, ancians i persones immunodeprimides) ".





En un comunicat, Facua-Consumidors en Acció considera "altament preocupants" els fets narrats per aquesta usuària i adverteix que "no és ni de bon tros l'única consumidora de productes de Magrudis que li ha comunicat situacions similars en la sanitat pública i la privada ".





Així, Ying Ying Liu Xu, sòcia de Facua Sevilla i membre de la plataforma d'afectats pel brot de listerioris, relata que ella, embarassada de 17 setmanes, i els seus quatre nebots de 6, 8, 9 i 10 anys "van ingerir carn mechada 'la metxa' comprada en una botiga del barri sevillà de Bami per menjar-la com berenar mentre passaven la tarda a la piscina el dia 13 d'agost. l'endemà, els cinc van començar a sentir símptomes que podrien associar-se a la listeriosi".





A més, relata que tant els menors com ella van acudir a urgències dels hospitals i ambulatoris públics el dia 14 d'agost, però "allà els van diagnosticar de gastroenteritis sense fer-los cap prova per descartar la presència de Listeria monocytogenes". La dona explica que "patia diarrees, marejos, mals de cap i esquena i rigidesa en el coll".





Liu Xu, després d'acudir a l'ambulatori del municipi sevillà de Carmona el dimecres 14 agost a la nit i ser enviada a casa amb un suposat quadre de gastroenteritis, va decidir pel seu estat acudir a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el dijous 15 d'agost, " on la van donar d'alta a les 20,00 hores, minuts abans que la Conselleria de Salut fes pública l'alerta per Listeria en la carn mechada 'La Mechá'".





A l'hospital, i tot i que va comentar que era una persona d'alt risc en estar embarassada, "només li van receptar paracetamol, hidratació abundant i dieta tova", i li van indicar que "si les diarrees persistien durant una setmana, tornés a urgències". L'informe d'alta recull que l'afectada havia tingut contacte "amb familiars amb mateixa simptomatologia", en referència als seus quatre nebots.





Igualment, l'afectada va confirmar més tard amb una treballadora de la botiga on va comprar la carn mechada que es tractava de la marca 'La Mechá', de Magrudis, l'empresa responsable del brot de listeriosi, de manera que "en veure l'escassa exploració i anàlisi rebuda a l'Hospital Verge del Rocío, va decidir anar a un hospital privat, on la van ingressar i li van fer les proves per descartar la listeriosi".





Finalment, explica que va estar ingressada una setmana amb antibiòtics i després de les proves realitzades al centre de sanitat privada, els resultats de les anàlisis van donar negatiu a la listeriosi.