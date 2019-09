El gallec que va pintar la tomba de Franco "no va atemptar contra el sentiment religiós" segons el jutjat

L'últim acte del jutjat madrileny que porta el cas rebutja condemnar a l'artista gallec Enrique Tereiro per un delicte contra els sentiments religiosos a l'entendre que no va haver tal atemptat i orienta la sanció a una multa econòmica per danys.





Pintada sobre la tomba de Franco





Encara que en un primer moment la magistrada instructora investigava a Tenreiro per presumptes delictes de "danys i contra els sentiments religiosos", en l'última resolució emesa per la mateixa es refereixen al segon delicte com "falta del degut respecte" contra la tomba del dictador, si bé manté el delicte de danys.





