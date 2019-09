Carta oberta a Manuel Bartlett

El meu molt estimat Manuel,





Des que vaig rebre l'última facturació de l'empresa que avui presideixes, vaig prendre consciència de l'impediment que tinc per continuar com a client de la CFE. Sé de persones que en arribar al punt de limitacions com avui va enfrontar, després d'ocupar llocs de gran responsabilitat [1] -tant en el públic com en el privat- sucumbeixen a la temptació d'endeutar o de pla evadir fins al grau d'atemptar contra la seva vida.





Són poc més de tres anys, els que porto procurant que CFE s'adoni de la impossibilitat que els meus consums siguin els que em facturen. En èpoques anteriors i amb un major consum, poques vegades vaig arribar a sobrepassar el mínim de watts, perquè sóc de les obsessives que apaguen la llum, cada vegada que deixen un espai i més viu sola, sense servitud que perdi, ni necessitat d'il·luminació excessiva.





Pel tema dels mesuradors, col·locats sense la meva conformitat i per cert llunyans al meu domicili, l'abús amb la facturació ha tingut variacions inexplicables, en què he adonat a diverses autoritats des PROFECO, passant pels drets humans, oficines internes de CFE i tot el que per curiositat podries analitzar en un expedient de bast gruix.





Una vegada que vaig aconseguir que un dels mesuradors -relatius a la part de casa meva en la qual abans vivia la meva filla i que des de fa cinc anys està tancada- fos retirat per la falta de pagament de 170 pesos, aquest aparell poc eficient es va anar no sense abans augmentar el deute a gairebé mil pesos. Però, què creus? Després de dos mesos de tranquil·litat van començar novament a pujar sense justificació les meves factures en l'altre mesurador -les dues anteriors les vaig pagar sota protesta- fins arribar a un punt que m'és impossible pagar amb la simbòlica pensió que rebo. Per aquest motiu he demanat novament, que retirin en definitiva el segon aparell amb el qual sospito em fan trampa.





Per evitar sorpreses, vaig baixar l'interruptor de l'escomesa que ve del carrer; per tant no pertoca que inventin més consum. Com vaig explicar en la meva expressió de la setmana passada on analitzo altre tipus de violència en contra de les dones, he pres les providències que deriven del fet de quedar-me sense energia elèctrica, és a dir, sense il·luminació, sense nevera i sense possibilitat d'usar rentadora, liquadora i altres dels aparells dels quals podem beneficiar qui som de la tercera edat i amb limitacions físiques com les que ens afligeixen a molts altres usuaris que hem analitzat quines són les nostres possibilitats.





Els que encara gaudim d'una propietat arrel que provoca enveja -així m'ho va fer sentir alguna vegada un dels operaris de CFE: quan vaig demanar que vinguessin a revisar, em va dir que arribant el canvi podia anar-me'n acomiadant de "la meva 'casota'"-, la conclusió a la qual arribo és que, com molts altres veïns, sóc una víctima, sense cap possibilitat de defensa. Què podem fer perquè el nostre problema es converteixi en un suport per a Mèxic?





La resposta a aquesta qüestió han estat variada i tots vam arribar a la conclusió que tractarem d'invertir en un sistema fotovoltaic; així abonem al millor estat del clima, ens sumem a la lluita en contra del negatiu que embruta el planeta i ens sentim part d'aquest nombre mínim de persones que sí que fan alguna cosa per afavorir un planeta sa i una humanitat responsable.





Pel que fa a mi, no vaig esperar a tenir diners per a la inversió, gaudiré del viure en les escassa hores abans del meu somni enllumenada amb espelmes. No veuré més televisió la qual cosa ha d'abonar al meu estabilitat emocional, refredaré els aliments que requereixin un o dos dies de conservació, en la gelera que usava quan portava a la meva filla adolescent a dies de camp i en el cas de l'ús de la meva eina de treball , acceptaré l'oferta d'un parell de veïnes que em faciliten l'assistir a casa seva, amb el meu portàtil per seguir exercint la meva llibertat d'expressió.





Una vegada que es col·loqui el meu sistema altern, ofereixo disculpes per no desitjar ser sòcia, de la CFE [2], passaré, amb un sistema autònom que estic segura podrà ser adoptat per molts altres 'citadinos'.





Et felicito pels èxits amb empreses de gas i agraeixo el teu interès en aquest tema que a més de la meva persona afecta milers d'usuaris, que no desitgem seguir sent explotats pel monopoli que implica la CFE.





Li torn còpia, a les instàncies que abans m'han atès i als amics -fins i tot de la premsa- que tenen el dret de saber com és que la ciutadania està abonant amb el seu granet de sorra -tot i que no siguem habitants de Tabasco- per eradicar la corrupció sense importar que aquesta sigui com robatori formiga i realitzada per una instància burocràtica. Quant algun dels meus amics tingui la gentilesa de portar-me a una de les oficines de CFE -em costa moure'm- subscriuré un conveni per a la liquidació del deute que em instauren de conformitat als meus ingressos. Tot això per al pagament del que implica la meva ultima facturació i fins al 31 d'agost en què he tallat la meva escomesa.





Amb respecte.





________________________________________

[1] El mateix quan com a voluntària realitzi tasques d'alfabetització en els contenidors d'escombraries Sta. Fe i de Santa Creu Meyehualco, que després com a coordinadora nacional de delegacions agrària o com a directora de premsa de la UNAM.

[2] Amb un mesurador, que prengui l'energia que jo produeixi amb el sol i que aquesta empresa administri. De debò em sentiria com a còmplice d'accions de simulació i corrupció, que tu millor que ningú saps és la base de la lluita del nou govern.